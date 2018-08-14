拼多多市场抽检 398买的vivi让我凌乱了

不知道大家是否也跟我一样，身边有很多朋友都是资深网购人，不仅自己经常捧着手机刷刷刷，拿了工资买买买，还会把不少所谓的网购心得“安利”给我们，其中拼多多就是我“被种草”的众多购物APP之一。

相信近来坊间对于拼多多的一些曝光消息大家或多或少都有所耳闻，但我始终相信耳听或为虚，眼见方为实，因此，我特意现身说法，从拼多多花了398元“拼了”一台vivi v9手机，下面就让我来谈谈这款手机使用一周的体会，大家也一同见识一下拼多多这潭水究竟深不深吧！

能从里到外全面“致敬”，也是“用心”了

从我拿到这部vivi v9的那一刻起，就深感我的三观注定要被颠覆了，因为我从未见过一款手机能够将业内几大品牌产品的属性集合到一处，还能这样无缝地拼凑在一起。

可以看到，这款vivi v9不仅在品牌命名、型号命名上令人浮想联翩，就连烙印在包装盒与机身背部的Logo字体都和某国产一线品牌极为相似，撞脸度高达99.99%。虽然这种做法从消费者的角度上看十分令人不齿，但细细想来，能“借鉴”到如此境界，也不能不说是“用心”了。

vivi v9包装盒

同时，我们还可以看到，这款vivi v9并未采用近两年主流的全面屏设计，而是略显老套的16：9比例常规屏幕，而相信细心的朋友也发现了，其无论是大R角的圆润设计，还是屏幕下方腰圆形指纹识别模块的风格，都酷似去年小米的旗舰机型小米6。但想骗过大家的眼睛容易，骗过手感却很难，vivi v9想在ID设计上效仿小米6，这点是显而易见的，但奈何其做戏并没有做足全套，其机身背部采用的只是廉价的曲面塑料，并非玻璃材质，因此一上手便能让人辨清真伪。

vivi v9

就如我们前文提到的，vivi v9是一款由里而外全方位“借鉴”一线品牌的产品，其肆无忌惮的抄袭不只体现在机子本身上，可以看到，其包装盒采用了正方形扁盒，在正中印有vivi字样，这与某国产一线品牌的某系列旗舰一贯使用的外包装设计如出一辙，唯一不同的就是其采用了一种透着俗气的明黄色配色，虽亮眼，却廉价。

vivi v9

对于一款398元的手机而言，很多朋友可能会说，“要什么自行车”，也对，那我就不对它出厂并未标配一张贴膜耿耿于怀了，但如果屏幕连疏油层都没有就有些出格了吧？经过我两天的使用，手里这部vivi v9的正反两面已经完全被指纹和油印覆盖，视觉观感极具下降，且长久使用后会发觉，vivi v9屏幕在进行滑动操作时触感略显生涩，总是会有一顿一顿的感觉，体验相较具备疏油层的手机差得不是一星半点儿。

此外，vivi v9还有一个“致命”的天生缺陷，众所周知，我们日常所见的手机多数都会采用如下设计，要么电源键与音量键均排布在右侧边框，要么分别对称于左右两侧，但电源键却始终是在右边框的，这是一种基于人体工程学原理的人性化设计，为的是让我们在单手握持状态下，右手拇指能够轻松地操作电源键。而vivi v9或许是受限于机身内部的结构设计，居然将电源键与音量键都放在了左侧边框，这对于右手型用户的实际体验可谓造成了“灾难性”的破坏。

vivi v9音量键与电源键均位于左侧边框，使用略感不便

我“拼来”的vivi v9与vivi手机官方正品在包装上大相径庭（图片来自vivi手机官网）

其实截至目前，我们还没有正式聊到我手中的这部从拼多多拼来的vivi v9的性能与系统部分，但已经有实例可以充分验明其正身。从下面这张截取自vivi时尚手机官网的图片可以看到，vivi手机官方明确表示，其正品包装盒使用的是一种“黄蓝配”的色调，并且在包装盒正面右下角有一个二维码，而我手中的这个包装盒显然与之大相径庭，不得不说是一个东施效颦、邯郸学步的产物。

官网标称5.5英寸屏，但貌似是在逗我



外包装闹出的笑话我们先暂且搁置，下面一起来看看拼多多这款vivi v9在硬件参数上还有哪些猫腻。

拼多多官网的vivi v9手机硬件参数表（图片截取自拼多多）

从拼多多官网vivi v9产品页面的配置参数表可以看到，其搭载联发科MT6737四核处理器，这与我在vivi时尚手机官网看到的配置相同，但有趣的是，MT6737的CPU部分明明由四颗核心构成，而在我手中的这台手机里却赫然显示着“10核64位处理器”字样，足可见，这台机子不仅外边是坑，内在同样令人凌乱。

vivi v9应搭载MT6737四核处理器，我手中这台却显示CPU为十核

除此之外，这款vivi v9运行的安卓版本号为Android 7.0，配备2/3+16/32/64GB存储组合，后置1300万像素主摄，前置500万像素自拍镜头。

从我们截取自拼多多官网页面的产品介绍可以看到，拼多多表示这款vivi v9采用的是5.5英寸显示屏，这就未免有些玩弄我的智商了。大家从下图可以看到，这是一张iPhone 8 Plus与这台vivi v9的对比照，众所周知，iPhone 8 Plus用的就是5.5英寸显示屏，那为何v9会在视觉上与之相差这么多呢？

5.5英寸显示屏与拼多多官网标称不符

再说到性能方面，众所周知，虽然跑分测试并不能完全体现一部手机的性能体验，但却也能说明一些问题。于是，我计划用安兔兔评测对其进行跑分，但最终却遭遇了一个尴尬的瓶颈，首先要说明的是，我所下载使用的安兔兔评测版本为最新的v7.1.401，安兔兔官方给出的说法是，这一版本全面兼容Android 7.0以上的机型，而我手里这台vivi v9标称运行Android 7.0系统，但却在运行中频频出现闪退与停滞Bug。

如下图所示，大家看到的是测试完成0%的状态，而这张图是我在停滞于此30分钟后截取的，可见其并不兼容最新版的安兔兔，那么其是否真的运行Android 7.0也就有待商榷了。

我的vivi v9不兼容最新版安兔兔

持续关注我们近期文章的朋友相信都发现了，这数款从拼多多购买的手机普遍存在内存造假的问题，我手中这台vivi v9也未能免俗。可以看到，当其后台只运行一个APP的时候，其剩余内存显示为1.39GB，而在运行10个APP，并包含一款大型3D游戏之后，其剩余内存竟然还有1.36GB，难道9款APP却只占用了系统0.03GB的空间吗？着实令人匪夷所思。

这台手机疑似内存造假

从拼多多官方网站给出的参数可以看到，vivi v9搭载1300万像素后置主摄，经过我简单体验后发现，其拍照效果对得起我花的398块钱，白天户外整体成像尚可，但细节部分的解析力没出意外，十分感人，将照片稍微放大便会有迷糊感，可见虽然能拍清楚大面儿上的部分，细节锐度却不那么尽如人意。

vivi v9拍摄样张

vivi v9官网价1599元（图片截取自vivi手机官网）

对于一部398元拼来的手机，我个人对手中这台vivi v9的拍照效果是没什么抱怨的。而说到这儿我又发现了一些微妙的事情，从上面的截图中可以看到，在vivi时尚手机官方，这款vivi v9定价1599元，比拼多多上的价格高出近五倍，结合前面我们已罗列出的几处微妙细节可以分析，我手中这台机子八成就是假货无疑了，且不说一分价钱一分货这一浅显的道理，只要一想到随手下单一款物件就能中招，足可见这谭水有多深了。

很多人对拼多多乐此不疲，这或是个中关窍

虽然此番是我在拼多多的“处女购”，但可以看到，有不在少数的朋友都是拼多多的忠实用户，套用拼多多官方的宣传Slogan，这是个“三亿人都在拼的购物APP”。

拼多多之所以炙手可热，究其原因，我认为还是其所售产品价格低廉，甚至低到让人有种天上掉馅饼的错觉，而那些拼多多的主力用户，相信也正是因为看中了其这一特点才为之乐此不疲。同理，受此影响，才会让拼多多成为我们如今眼见的假货聚集地，而这一一味拉低产品售价，以次充好的状况若不得到有效制止，久而久之就会成为一个颠覆三观的恶性循环。

买到假手机虽不光彩，我却真心想和你们共勉

作为一名媒体从业人员，尤其是一名科技媒体从业人员，我深知自己应该做些什么，以此番抱着瞧新鲜的心态，结果果真在拼多多中招买到了假机为例，我虽感到气恼和窝火，也深知这事儿挺丢人的，但我真的不想让它就这么不了了之地过去。作为科技媒体从业者的我，深知自己肩上的责任与义务，把这件并不光彩的事记录下来，并广而告之，是真心希望大家以后在网购的时候能更加把眼睛擦亮一些，不要贪图一时的小便宜，向假货与山寨货说不。

其实，智能手机经过十年的发展变迁，早已不是我们固有概念中的“奢侈品”，而是一个我们人人都可享有的科技产品，以现阶段国产千元档手机为例，魅蓝6T、荣耀畅玩7X、坚果3等，都是价廉物美，值得选购，同时更值得信赖的好手机，它们都拥有同价位中不错的性能、颜值，同时性价比也是难以挑剔的，既如此，我们又何故舍正品而选假货呢？