华为Mate 20面板曝光 曲面屏/屏下指纹

虽然2018年下半年才刚刚开始，但各家旗舰已经开始慢慢出炉，比如魅族16和三星Note9已经率先登场。在接下来的时间里，新一代iPhone和华为的Mate系列旗舰也将发布。而根据华为官方消息，Mate 20系列旗舰会在10月份择机发布。在此之前，已经有关于该机的部分信息在网络上流出。

华为Mate 20前面板（图片源自网络）

最新消息显示，第三方配件厂商曝光了华为Mate 20前面板谍照，应该就是来自于真机的前面板组件。如上图所示，华为Mate 20的前面板显示其采用了曲面屏设计，同时屏幕顶部留有凹口，证明该机搭载了一块曲面刘海屏，这在市面上还比较少见。而在下面的特写图中，华为Mate 20刘海部位留有多个开孔，暗示该机搭载了3D结构光人脸识别技术。

华为Mate 20前面板（图片源自网络）

有意思的是，华为似乎并不想将宝全压在3D结构光上。此前供应链人士透露，华为Mate 20系列同时集成3D结构光和屏下指纹解锁两项技术，不考虑成本的话，可以保证更为全面和安全的解锁体验。其他方面，华为Mate 20系列会首发麒麟980处理器，后置徕卡三摄。