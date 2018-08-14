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vivo新机命名X23？Jovi助攻提前曝光实锤

vivo新机命名X23？Jovi助攻提前曝光实锤
2018年08月14日 07:42 新浪科技综合
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　　本文来自太平洋电脑网　　

　　8月和9月果然是手机圈的新品爆发期，不少重磅产品都已经被提前被曝光，而目前vivo疑似通过Jovi正式官宣了旗下X系列的最新产品信息。

　　今日，知名数码博主@Vetrax嚣张卫视 在微博曝光了一张Jovi的对话截图，在使用Jovi询问vivo新品信息的时候，Jovi竟然回复出了X23这个型号，疑似是官方提前曝光了X系列的下一代产品名称。

　　随后我们也使用Jovi询问了几个类似的问题，结果均指向X23这个结果。从现在的结果看，并不是程序出BUG，而是官方正式曝光实锤无误了。

　　最近两年vivo用不少黑科技扭转了之前的大众印象，从X21屏幕指纹技术到NEX的真全面屏，都显示出来vivo强大的科技研发水平。

　　目前可以预估vivo X23肯定会在屏幕指纹技术上继续做文章，进一步提升识别率和解锁速度，毕竟目前已经发展到了第三代，已经积累了不少用户反馈数据。而NEX的成功，也预示着vivo有能力推出屏占比更大的X系列产品，或许美人尖会是X系列的下一个选择。

　　另外一点是拍照的部分，在今年的3月份vivo便展示了全新的Super HDR影像技术，能够支持最高14EV的曝光补偿。而此技术并未出现在NEX这款产品上，所以vivo是否会面向大众将Super HDR技术应用在X23上也值得期待。

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