Palm 超低配新机曝光，却看不到任何旧时代的情怀

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Palm 要推出一款‘不合时宜’的手机，不仅仅是因为配置低端，而是在各方面，都像是来自旧时代的产物。

上一次我们见到 Palm 发布新手机，还有追溯到 2011 年的 Palm Pre 3，如今 7 年过去，人间早已换了模样，当年百花齐放的模样已经不在，成熟的智能手机市场越发变得寡头垄断。Palm 选择这时候‘诈尸’，也是有些让人意外。

但更让人吃惊的还是它的配置。3.3 英寸显示屏（对，你没有看错）分辨率为1280x 720，PPI 达到了445，800mAh 电池（又是一个让人震惊的数字），搭载骁龙435 处理器，内置 3GB 运行内存以及 32GB 内置存储空间。

▲图片来自：androidpolice

此外这款手机还有一个深度定制的界面，根据 Android Police 的报道，他们收到了代号为‘Pepito’的 Palm 产品图片，从图片上看，应用程序以波浪形结构在屏幕呈纵向排列，一屏能显示十二个应用图标。

从设计来看，这款产品肯定有着情怀方向的考虑，包括像圆润的边角，或许能唤醒曾经鹅卵石设计的记忆。但这样一款设备在 2018 推出注定是可笑的，无论是什么品牌，打着什么样的旗号或者情怀，首先需要具备可用性，这样配置在今年或许仅仅强于诺基亚的‘香蕉机’，但那个定位是功能机。

Palm 还有什么情怀可以打

一个让人略显尴尬的问题是，Palm 还有什么情怀可以打？或者说，Palm 还有什么能在这个时代引起共鸣的回忆？ 首先 Palm OS 整个时代都没有太多好讲，尽管比后来 webOS 时代活得更好，但从硬软设计两方面，旧的 Palm 都没有让人念念不忘的东西。

▲图片来自：The Verge

好在现在还有人在怀念鹅卵石设计和 webOS，如今各种全面屏手势包括卡片式多任务，都是从曾经的 webOS 上‘借鉴’来的，包括‘点金石’无线充电的设计也是 Palm 要更早一步，如果要发布新机，稳妥的做法是在主流中低端配置上添加进 Palm 这些经典元素，但从曝光的这款新机中几乎看不到任何和 Palm 有关的元素，连背后那四个字母也不是 Palm 曾经的样子。

2010 年，在 Palm 品牌卖身惠普之后，基本上没有得到任何有效的发展资源，当年惠普需要的是 iPad 的竞争品，在平板产品 TouchPad 失败之后，惠普就任由 Palm 自生自灭并寻找下一个接盘侠了，2013 年，惠普将 webOS 卖给了 LG。对于 Palm 这段卖身惨剧，后来连鲁宾斯坦都忍不住出来唠叨两句。

▲图片来自：Financial Times

Palm 曾经的 CEO 鲁宾斯坦曾经在接受 Fierce Wireless 采访时表示：

如果能够重来，自己不会将公司卖给惠普，如果自己知道他们只是关闭它而非给它一个机会去发展，为什么要卖掉它？

2015 年，Palm 品牌再度被卖身，这一次接盘的是 TCL。

当然 TCL 也算不上多么好的归宿，另一小众品牌黑莓在品牌被 TCL 收购之后就继续推出了多款机型，有全触屏的机型，也有保留了全键盘的经典款，最后也没能掀起什么怀旧的波浪，只是相比 Palm 这款新机，黑莓好歹在配置上更靠近主流，而不是更像是在制造一些不能用的电子垃圾。

情怀是消耗品，同时也无法对一款功能性电子消费品的销售情况起到决定性作用，每一次的滥用，都只是在消耗品牌剩余价值。

情怀产品到底应该怎么打

▲图片来自：wanuxi

情怀成功的例子当然也有，比如任天堂的 mini FC 和 mini SFC 就爆卖了几百万台。和手机不同的是，任天堂完整保留了旧时代的内核，几乎是进行了原汁原味复刻，这种情怀就能唤起用户的记忆，所以一上市就卖断了货，这甚至是任天堂自己也没有想到的。

在面对 mini FC 的热卖，任天堂北美区总裁雷吉就表示：

我们最初计划生产迷你FC，是为了将它作为圣诞假期的产品而推出的，我们从未料到它竟会引起如此惊人的反响。

此外 Switch 游戏《八方旅人》也是新旧结合出色的作品，采用虚幻引擎制作，虽然有华丽的技能特效和类似移轴的效果，但核心上则是 2D 像素画面和老 JRPG 的内核，在老玩家群体中同样获得了成功，短短三周全球就出货一百万份。

▲图片来自：Press Start Australia

对于《八方旅人》为什么如此有魅力，IGN 曾经这样评价：

《八方旅人》是一款以 sprite 为基础的游戏，乍眼一看，它真的非常类似于 Super NES 上的《最终幻想（Final Fantasy）》系列，但也包含了许多全新的创意：游戏中的角色是 2D 的，然而探索的场景却是一个由 16-bit 材质所构成的 3D 世界，还有着真实的积雪、水体和沙子。这使游戏兼具了复古的魅力和现代的风格。

这和同样大卖的《空洞骑士》这种小规模独立游戏不同，《八方旅人》是真正的中规模怀旧风 JRPG，而同类型的游戏在今天几乎已经消失殆尽。同样是 JRPG，《异度之刃2》是更靠近主流的类型，而最接近如今主流风格的 JRPG 则是《最终幻想 15》。

▲图片来自：9to5Google

说到底，这种靠着情怀卖的产品，未必就有一个成功率很高的套路，mini FC 和 mini SFC 是任天堂意外之喜，《八方旅人》对于 SE 来说也差不多，从缺货状况就能看出 SE 并未备多少货，也就是对这款作品并没有太大信心。

但卖的不好的情怀产品确实有迹可循的，无外乎在致敬经典上或者产品本身素质上没做好，当然更多的时候是两者都没有做好。比如 TCL 的这款 Palm 手机，让人完全不知道和 Palm 有没有一毛钱关系，所以这样的产品最后面对失败也是必然的结果。

情怀并不是促进销量的法宝，反而更多的时候会成为销售的桎梏，它是一种条件苛刻的催化剂，只要一点没做好就会起到反效果，所以一直以来能够东山再起的品牌少之又少。TCL 如果还想继续卖 Palm 这个牌子的产品，那以后可得长点心了。