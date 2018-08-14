Palm 超低配新机曝光，却看不到任何旧时代的情怀

本文来自爱范儿
Palm 要推出一款‘不合时宜’的手机，不仅仅是因为配置低端，而是在各方面，都像是来自旧时代的产物。
上一次我们见到 Palm 发布新手机，还有追溯到 2011 年的 Palm Pre 3，如今 7 年过去，人间早已换了模样，当年百花齐放的模样已经不在，成熟的智能手机市场越发变得寡头垄断。Palm 选择这时候‘诈尸’，也是有些让人意外。
但更让人吃惊的还是它的配置。3.3 英寸显示屏（对，你没有看错）分辨率为1280x 720，PPI 达到了445，800mAh 电池（又是一个让人震惊的数字），搭载骁龙435 处理器，内置 3GB 运行内存以及 32GB 内置存储空间。
此外这款手机还有一个深度定制的界面，根据 Android Police 的报道，他们收到了代号为‘Pepito’的 Palm 产品图片，从图片上看，应用程序以波浪形结构在屏幕呈纵向排列，一屏能显示十二个应用图标。
从设计来看，这款产品肯定有着情怀方向的考虑，包括像圆润的边角，或许能唤醒曾经鹅卵石设计的记忆。但这样一款设备在 2018 推出注定是可笑的，无论是什么品牌，打着什么样的旗号或者情怀，首先需要具备可用性，这样配置在今年或许仅仅强于诺基亚的‘香蕉机’，但那个定位是功能机。
Palm 还有什么情怀可以打
一个让人略显尴尬的问题是，Palm 还有什么情怀可以打？或者说，Palm 还有什么能在这个时代引起共鸣的回忆？ 首先 Palm OS 整个时代都没有太多好讲，尽管比后来 webOS 时代活得更好，但从硬软设计两方面，旧的 Palm 都没有让人念念不忘的东西。
好在现在还有人在怀念鹅卵石设计和 webOS，如今各种全面屏手势包括卡片式多任务，都是从曾经的 webOS 上‘借鉴’来的，包括‘点金石’无线充电的设计也是 Palm 要更早一步，如果要发布新机，稳妥的做法是在主流中低端配置上添加进 Palm 这些经典元素，但从曝光的这款新机中几乎看不到任何和 Palm 有关的元素，连背后那四个字母也不是 Palm 曾经的样子。
2010 年，在 Palm 品牌卖身惠普之后，基本上没有得到任何有效的发展资源，当年惠普需要的是 iPad 的竞争品，在平板产品 TouchPad 失败之后，惠普就任由 Palm 自生自灭并寻找下一个接盘侠了，2013 年，惠普将 webOS 卖给了 LG。对于 Palm 这段卖身惨剧，后来连鲁宾斯坦都忍不住出来唠叨两句。
Palm 曾经的 CEO 鲁宾斯坦曾经在接受 Fierce Wireless 采访时表示：
如果能够重来，自己不会将公司卖给惠普，如果自己知道他们只是关闭它而非给它一个机会去发展，为什么要卖掉它？
2015 年，Palm 品牌再度被卖身，这一次接盘的是 TCL。
当然 TCL 也算不上多么好的归宿，另一小众品牌黑莓在品牌被 TCL 收购之后就继续推出了多款机型，有全触屏的机型，也有保留了全键盘的经典款，最后也没能掀起什么怀旧的波浪，只是相比 Palm 这款新机，黑莓好歹在配置上更靠近主流，而不是更像是在制造一些不能用的电子垃圾。
情怀是消耗品，同时也无法对一款功能性电子消费品的销售情况起到决定性作用，每一次的滥用，都只是在消耗品牌剩余价值。
情怀产品到底应该怎么打
情怀成功的例子当然也有，比如任天堂的 mini FC 和 mini SFC 就爆卖了几百万台。和手机不同的是，任天堂完整保留了旧时代的内核，几乎是进行了原汁原味复刻，这种情怀就能唤起用户的记忆，所以一上市就卖断了货，这甚至是任天堂自己也没有想到的。
在面对 mini FC 的热卖，任天堂北美区总裁雷吉就表示：
我们最初计划生产迷你FC，是为了将它作为圣诞假期的产品而推出的，我们从未料到它竟会引起如此惊人的反响。
此外 Switch 游戏《八方旅人》也是新旧结合出色的作品，采用虚幻引擎制作，虽然有华丽的技能特效和类似移轴的效果，但核心上则是 2D 像素画面和老 JRPG 的内核，在老玩家群体中同样获得了成功，短短三周全球就出货一百万份。
对于《八方旅人》为什么如此有魅力，IGN 曾经这样评价：
《八方旅人》是一款以 sprite 为基础的游戏，乍眼一看，它真的非常类似于 Super NES 上的《最终幻想（Final Fantasy）》系列，但也包含了许多全新的创意：游戏中的角色是 2D 的，然而探索的场景却是一个由 16-bit 材质所构成的 3D 世界，还有着真实的积雪、水体和沙子。这使游戏兼具了复古的魅力和现代的风格。
这和同样大卖的《空洞骑士》这种小规模独立游戏不同，《八方旅人》是真正的中规模怀旧风 JRPG，而同类型的游戏在今天几乎已经消失殆尽。同样是 JRPG，《异度之刃2》是更靠近主流的类型，而最接近如今主流风格的 JRPG 则是《最终幻想 15》。
说到底，这种靠着情怀卖的产品，未必就有一个成功率很高的套路，mini FC 和 mini SFC 是任天堂意外之喜，《八方旅人》对于 SE 来说也差不多，从缺货状况就能看出 SE 并未备多少货，也就是对这款作品并没有太大信心。
但卖的不好的情怀产品确实有迹可循的，无外乎在致敬经典上或者产品本身素质上没做好，当然更多的时候是两者都没有做好。比如 TCL 的这款 Palm 手机，让人完全不知道和 Palm 有没有一毛钱关系，所以这样的产品最后面对失败也是必然的结果。
情怀并不是促进销量的法宝，反而更多的时候会成为销售的桎梏，它是一种条件苛刻的催化剂，只要一点没做好就会起到反效果，所以一直以来能够东山再起的品牌少之又少。TCL 如果还想继续卖 Palm 这个牌子的产品，那以后可得长点心了。
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