三星CEO：Note9电池更安全 销量希望超越Note8

新浪手机讯 8月13日下午消息，三星已于上周召开全球发布会正式推出下半年旗舰Note9。发布会后三星CEO表示，尽管三星Note9电池容量提升但依旧安全，希望销量超过Note8。

自三星Note7爆炸事件以来已经过了两年，期间三星已经推出过三款产品，但部分用户仍对当年的“爆炸事件”担心，怕悲剧再次重现。尽管Note8的安全性让大家对三星手机“放松警惕”，但这次的Note9上，仍有用户对电池的可靠性产生质疑。

在三星Note9发布会后，三星电子CEO高东真接受外媒采访并向用户保证，自Note7爆炸事件发生以来，三星已经采取了更严格的措施以确保类似事情不再发生，并在两年前组建了质量控制团队。该团队也运用到了Note9的检验上。因此，尽管Note9是目前Galaxy Note手机拥有最大电池容量的手机，但不会出现重蹈Note7的覆辙。

此外，高东真认为Note9的性能是目前Note系列中最顶级的产品，销量也有信心超过之前的Note8。

三星Note9将于8月24日在全球推出，而中国区也将在8月15举办发布会，Note9销量是否如高东真所期待，还得用时间证明。（瑞豪）