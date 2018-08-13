苹果三款新iPhone有望全部支持无线充！

本文来自充电头网

苹果一举一动向来是行业发展的风向标，去年9月12日，苹果发布iPhone 8/X全系搭载无线充电功能，对无线充电行业来说可谓是里程碑式的日子，整个无线充行业呈现出爆发式的增长。

就拿WPC无线充电联盟来说，iPhone发布时WPC会员仅有两百多家，随着苹果的加入以及iPhone新机无线充电功能的确认，WPC会员现已突破600家，不到一年的时间就超过过去9年WPC所积累的会员数量。

从供应链了解到，今年苹果三款新机有望全部支持无线充，行业再次引来又一轮发展风口。

2017年苹果iPhone全系搭载无线充电

2017年，苹果发布有3款无线充电手机，iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X，首次为iPhone带来无线充电功能，搭配指定无线充电器，可实现7.5W无线快充。

苹果iPhone全系搭载无线充电，带动效果是明显的，金立、小米、华为、锤子等国产厂商陆续跟进这项功能，据悉未来还有更多厂商将会加入这一队列。

苹果三款新机有望全部搭载无线充电

今年3款iPhone名称分别为iPhone XS、iPhone（2018）、iPhone XS Plus，尺寸分别为5.8英寸、6.1英寸、6.5英寸。

不同于另两款新机所搭载的OLED屏，其中6.1英寸版本的iPhone（2018）为LCD屏，而且据传它还将首次搭载万众期待的双卡功能。

今年iPhone将继续搭载无线充电功能是没有任何悬念的事情了，三款手机更是有望全部支持无线充电。

新一轮换机潮，刺激无线充市场回暖

去年苹果仅发布有一款全面屏手机iPhone X，今年苹果iPhone产线直接全面普及，在保留5.8英寸的基础上，针对消费者的大屏手机需求，更带来6.1和6.5两个大尺寸版本。

此外，针对近年呼声很高的双卡功能，苹果也终于在6.1英寸版本上提供了这一功能。所有这些都将引发新一轮换机潮，庞大的出货量带动无线充行业，进而刺激无线充市场回暖。

苹果AirPower无线充生产进度

上个月，我们根据供应链消息爆料了苹果AirPower无线充生产进度更新：

1、充电枕头内置22个线圈；

2、苹果重新定义（定制）了无线充主控芯片；

3、每个线圈都是平铺的，相互不重叠；

4、每个线圈都非常小，小到可以芯片精确控制到每一个线圈的开关；

5、每一个线圈可以单独给Apple Watch无线充电；

6、苹果工程师希望做到足够完美，目前还在调试；

7、再次引领无线充发展新方向。

AirPower有望9月发售，售价约千元人民币

AirPower是苹果在去年9月iPhone发布会上同期发布的，当时官方表示产品将于2018年发售，可不曾想竟然这一跳票就是一年。

今年9月是个绝好的发售时间节点，行业人士猜测其售价约千元人民币。