支持5G网络！moto Z3新预告 5000mAh电池

联想已经预告，8月15日将发布新机，而主角就是Moto Z3，而官方之所以喊出了跟“5”有关的口号，还是跟它支持5G有关，即便现在没有网络可用。

今天早些时候，现在的联想手机产品线负责人常程在微博上送出了Moto Z3的新的宣传海报，其中5000mAh容量电池非常抢眼，这是说明他们要推出新的手机了吗？

从之前Moto Z3公布的细节看，这款手机只有3000mAh容量电池，但是它支持模块化设计，也就是说你可以通过第三方配件，来扩展相应的功能，所以这也是为什么官方喊出5000mAh容量电池的原因。

必须注意的是，联想为Moto Z3推出的5G模块，而模块内置了高通骁龙X50调制解调器，并且还有2000mAh容量电池，这也就是官方宣传的5000mAh容量电池由来。

关于配置，moto Z3稍显遗憾的是没有搭载高通骁龙845处理器，而且使用的骁龙835，采用了6.01英寸AMOLED全面屏，配备6GB内存+128GB存储，后置双1200万像素摄像头，前置800万像素。

大家觉得这款所谓抢跑的5G手机会是卖多少钱在国内？