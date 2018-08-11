新iPhone售价疑似曝光 最低699美元起

每年9月，都是众多果粉狂欢的月份，因为苹果将在该月份召开秋季新品发布会，正式发布新款iPhone。现在距离9月越来越近，大量的新消息也出现在我们面前，近日有外媒公布了全新iPhone的售价，一起来看看这个价格能否让你满意。

三款iPhone起售价为别为699美元、899美元和999美元

具体来看， 三款iPhone的售价应该算符合消费者预期。搭载LCD屏幕的6.1英寸iPhone售价699美元起，搭载OLED屏幕的5.8英寸iPhone售价899美元起，搭载OLED屏的6.5英寸iPhone售价999美元起。而目前iPhone 8的起售价为699美元，iPhone 8 Plus起售价为799美元，iPhone X起售价为999美元，也就是说新款iPhone的售价并没有提升太高。

据悉，今年苹果将发布三款新iPhone，屏幕尺寸分别为5.8英寸、6.1英寸和6.5英寸。三款iPhone均采用刘海屏设计，也就是说除屏幕尺寸不同外，在外观方面基本没有不同。不知道看了这样的售价，你最终会考虑购买哪款呢？