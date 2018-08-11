AirPods将有新配色？iOS 12代码告诉你

根据iOS开发者Guilherme Rambo在iOS 12代码当中挖掘到的信息来看，暗示苹果有可能推出多种配色的AirPods无线耳机，令人相当的期待。

图片来自网络

2016年的苹果秋季发布会上，AirPods和iPhone 7系列在这一年面向世人开售，并且都成为了爆款。AirPods推出至今，官方都只有全白色的款式。而就在AirPods上市两个多月后，ColorWare便宣布针对AirPids推出多达58种顏色的上色服务，在当时也引发讨论。由此可见，拥有更多顏色的选择，也是部分购买AirPods的消费者期待的需求。今年的AirPods耳机，Apple Watch，Apple TV和HomePod，收入增长37%，达到了37亿美元。所以苹果很有可能推出多种配色的AirPods无线耳机激发用户的购买欲望。

图片来自苹果

iOS开发者Guilherme Rambo在iOS 12 beta 5代码中发现一款全新的 “AirPods 1.2”装备识别代码。透露出苹果可能正在预备AirPods无线充电盒的消息后，他再次发现，苹果也可能会为AirPods推出全新配色。iOS 12的代码中，将AirPods的顏色以代码的方式来进行编程。

此外有消息称AirPods有机会加入降噪功能，不过价格也许会再提升。一切还是要等到九月的苹果秋季发布会后，才会有答案。