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三星本月底之前结束独占手游《堡垒之夜》

三星本月底之前结束独占手游《堡垒之夜》
2018年08月11日 06:49 中关村在线
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　　8月9日晚上，三星在美国纽约发布了最新旗舰三星Galaxy Note 9，在发布会上，Epic Games的CEO兼联合创始人Tim Sweeney表示，《堡垒之夜》Beta版将会于本周登陆Android平台，三星Galaxy Note 9等Galaxy系列设备将会在第一时间尝鲜。

三星发布会三星发布会

　　在三星发布会上，Fortnite团队宣布，三星将Galaxy系列将独占堡垒之夜的Beta版，但是独占时间非常短暂，可能在本月底之前就会结束独占。

　　在接下来的几天里，该游戏将面向其他所有支持的Android设备，因此谷歌Pixel用户和其他人不必等待太长时间才能体验堡垒之夜。之前根据Epic Games的一位发言人的说法，该公司尚未准确披露Android beta版本将何时完全发布。但在本次发布会中，它宣布将在未来几天内推出堡垒之夜Android beta版本，这意味着在三星Galaxy Note 9大范围进入市场前，三星堆该游戏的独占就将结束。

堡垒之夜（图片来自theverge.com）堡垒之夜（图片来自theverge.com）

　　截至目前，拥有Galaxy S7或任何三星Galaxy系列设备的人已经可以在堡垒之夜中注册并进行游戏了。Android是这款游戏最后支持的一个操作系统， 任天堂Switch，Xbox One，PS4，PC，iOS和macOS上的玩家已经在几个月前就能体验到该游戏了。

　　尽管如此，Note 9用户仍有一些独家优惠，所以不要太失望。那些在8月24日发布时使用该设备的用户将会收到一款名为“galaxy”的新游戏皮肤。如果您预先订购它，还有机会获得额外的15，000 V-buck。

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