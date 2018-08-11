坚果Pro 2S真机意外曝光 还是熟悉的配方

网络上曝光了锤子的坚果Pro 2S。7月份，锤子有一款型号为OE106的新机通过国家3C认证，根据证书中的信息，该机由广东以诺通讯代工，配备锤子CD101、CD107快速充电头，支持5V/3A、9V/2A和12V/1.5A，即最高18W的输出规格。

7月曝光的锤子新机为坚果Pro 2S

通过这次网络曝光的坚果Pro 2S真机图可以看出，这次坚果Pro 2S采用了玻璃背板设计，带锤子logo的指纹识别模块，边框采用金线设计，当然还有突出的主摄像头和一个不突起的副摄像头。

网络上的坚果Pro 2S真机谍照

8月6日网络上曝光了坚果Pro 2S的包装盒，从包装上印的参数可以知道，7月通过3C认证的锤子手机正式命名为坚果Pro 2S，配置方面，坚果采用了骁龙710处理器，后置1200万+500万像素双摄，前置摄像头1600万像素。

前几天曝光的包装盒

从目前的曝光的信息，尚不知这次锤子的屏幕设计和电池设计，根据坚果Pro 2S在市面上的其他竞品的定价，该机应该起步价不会超过2500元，但是顶配版本应该售价不低，可能会高于3000元。