特斯拉也要自主研发芯片 处理器市场格局或剧变

伊隆·马斯克在谈到特斯拉的新一代Autopilot时表示，特斯拉会自主开发人工智能处理器，这让我们感到，现有处理器厂商有可能会在智能驾驶时代到来后受到冲击。

目前，在智能驾驶领域，大部分厂商所使用的解决方案都是来自NVIDIA，这也让NVIDIA的股价大涨，行情被一路看好。但在笔者看来，使用通用的处理器并非智能驾驶的最佳解决方案，有魄力的厂商则在考虑自主的处理器，比如特斯拉。

特斯拉

在上个月的百度AI开发者大会上，百度也发布了“昆仑”AI芯片，这是中国在大规模AI运算实践中催生出的芯片，基于百度8年的CPU、GPU和FPGA的AI加速器的研发。相信越来越多的汽车厂商会意识到，自主芯片的重要性。

在传统的电脑和手机领域，通用性处理器一直以来都在为全世界提供标准化的解决方案，但是这一次在智能驾驶领域却难以为继了。

因为智能驾驶芯片的运行环境复杂度要远远大于传统芯片，需要面对的是完全开放的环境、没有规则、信息不完整这些棘手的问题，更重要的是智能驾驶人命关天无能出错。

智能驾驶汽车的地域性也差别很大，尤其是中国的行车环境更是非常复杂，在路况、停车、驾驶习惯等各方面都有着巨大的特殊性，这使得国外的企业想要在中国提供智能驾驶有非常大的困难，甚至深圳和北京两地的差距就足够巨大了。

这种情况发生在全球各地，每一个地方的人群、交通现况都不相同，或者是同一地区的不同人群、汽车品牌用户人群之间都存在差异，因此智能驾驶需要专业的芯片，而不是基于现有的GPU等芯片架构。

当今的智能驾驶芯片还在快速迭代的过程中，每家都会有自己的特色，会针对自己的用户群。通用性处理器现在最受欢迎主要还是其在算力上有着很大的优势，同时车厂在自主研发上也没有基础，但这显然不是最优解。

而最适合中国智能驾驶环境的芯片一定是中国人自己造的，我们国内除了前面提到的“昆仑”之外，还有一些公司也在研发针对中国路况的芯片，这是好事，也让笔者倍感欣慰。

通用性处理器最终会在竞争中被取代，这是笔者对未来市场的一个判断，而最终的业态可能会是国际车商在针对一个国家市场投放时专门选择这个国家的处理器芯片厂商进行本地化合作，而不是采用全球统一方案。

这样一来，处理器全球垄断的格局可能会因此而消解，而新的公司会获得更多的市场空间，这对于本土处理器厂商来说将是一个新的时代。