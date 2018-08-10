外媒给三星Note9跑了个分 发现它竟然不及iPhone X

三星Note9

新浪手机讯 8月10日上午消息，国外媒体拿到三星Galaxy Note9之后做了一系列基准测试，结果发现这款手机在某些测试中依然不及苹果iPhone X。

昨晚三星正式推出拥有6.4英寸屏幕的下半年旗舰手机Galaxy Note9，虽然发布会上三星强调了高通骁龙845处理器和6GB/8GB运存的性能优势，但是一些基准测试的数据显示，在某些方面三星Note9依然不及iPhone X。

Geekbench 4测试

Geekbench 4测试的是整体性能，Note9在多核测试中的表现还不错，比去年的Note 8要好得多。而且这个分数超过了自家的S9+、谷歌的Pixel 2 Xl以及LG的G7 ThinQ。不过它表现却不及iPhone X和一加手机6。

外媒测试的Note9配备了6GB运行内存。在Geekbench 4多核测试中，iPhone X以10357的分数跑赢了其他设备。相比之下，Galaxy Note 9为8876，一加手机6为9088。

图形测试

而在被称为“3DMark移动工具库中最苛刻的图形测试之一”的Slingshot Extreme基准测试中，三星Note9再次被其他机型超越。这一次，一加手机6以5124的成绩排在榜首，而iPhone X则已4994的成绩位居第二，而三星Note9的得分为4639。

屏幕色彩测试

虽然在上述两项测试中，三星Note9棋差一招，但在屏幕显示方面它依然领先。三星Note9的AMOLED屏幕的sRGB色域达到了224%，远远高于iPhone X的128.6%。除此以外，三星Note9屏幕的亮度达到了604尼特，比iPhone X的574尼特高了一些。

需要说明的是，基准测试并不代表一款手机的完整体验和性能。不过，外媒认为，从某种程度上说，这些测试数据恰恰反映了iPhone手机在软件硬件集成方面达到了“无与伦比”的高度。（苏航）