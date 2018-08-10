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512GB 9499！缺乏惊喜的Note 9凭啥让人买？

512GB 9499！缺乏惊喜的Note 9凭啥让人买？
2018年08月10日 08:24 新浪科技综合
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　　本文来自爱活网

　　在不久之前，三星刚刚公布了新一季度财报，数据显示上半年推出市场的Galaxy S9系列并没有取得预期销量。市场对Galaxy S9系列挤牙膏式的升级幅度表达出了自己的不满，这也意味着三星需要为下一款旗舰作出更多的努力，以挽回正在流失的高端用户群体。

　　现在，三星正式于纽约带来了Galaxy Note 9，它接替Galaxy S9+成为当前三星手机产品线中定位最高的产品：更大的屏幕、更大的内存以及更大的电池容量，加上当前Android手机中能找到的全部最高规格。

　　当你想要一台年度旗舰产品，Galaxy Note 9已经为你做好了全部准备。

　　三星提供了两种版本的Galaxy Note 9，其中基础版配备6GB RAM和128GB ROM，而顶配版直接将内存组合拉至8GB RAM和512GB ROM，而目前三星中国也公布了两者的具体售价，基础版以7499元的价格上市，而顶配版更是卖到9499元。

　　仅仅从外观来看，Galaxy Note 9的升级幅度似乎并不是太大，除了将指纹识别按钮从相机的一侧摆放到了相机的下方外，它并没有与Galaxy Note 8拉开差距。

　　事实上，你依旧能在Note 9上感受到三星双面玻璃机身的优良手感，三星提供玄镜铜、丹青黑、寒霜蓝等三种配色。

　　Galaxy Note 9也继续在保留双卡槽（支持最高512 GB micro SD卡拓展）以及3.5mm耳机接口的前提下支持IP68级防尘防水，并且具备无线充电功能。

　　不过与Galaxy Note 8的相似也只是“看起来”，配备了尺寸更大的6.4英寸Super AMOLED显示屏，Galaxy Note 9的整机体积略有增加，161x76x8.8mm的机身三围也为电池留出了空间，4000mAh容量电池能为手机提供更大的空间。

　　值得一提的是，Galaxy Note 9进一步压缩了手机的额头和下巴，因此它的机身要比Galaxy Note8更短一些。

　　设计上的差异还在于边框，Galaxy Note 9回归了Galaxy Note5的磨砂哑光工艺，而不是上代所采用的抛光工艺，因此在视觉上，它显得更为低调而不再张扬。

　　核心配置没有任何的意外，三星Galaxy Note 9选择了高通骁龙845移动平台作为核心的处理单元，三星强调它已经对GPU性能进行了深度优化，为了是Note 9具备更长时间的优异性能表现，三星重新设计了液冷系统，除了热管之外，Note 9内部还具备一层石墨烯散热层。

　　作为卖点，三星Note 9也将在一段时间内独占《堡垒之夜》安卓版。

　　三星Galaxy Note 9的相机直接采用了与Galaxy S9系列相同的配备，它仍然采用了双1200万像素的双摄像头组合，主摄提供f/1.5与f/2.4光圈切换，双摄像头均支持光学防抖功能。而三星将相机部分最大的升级放在了软件上。

　　三星Note 9也支持AI场景优化功能，基于高通骁龙845移动平台的AIE Engine，它能智能识别多达20种不同的场景，对比普通模式下，AI模式会自动对亮度、对比度、饱和度以及白平衡进行场景优化，以确保用户在按下快门时获得最好的效果。

　　对于Galaxy Note系列的用户而言，最具价值的功能莫过于S Pen，它继承了4096级压感，还添加了低功耗蓝牙支持。现在，Galaxy Note 9的S Pen能够直接当作手机的遥控快门使用，在用户使用Note 9进行DeX演示时，S Pen还能作为遥控器使用，支持单机控制播放/暂停音乐或视频。

　　在系统中，三星还提供了S Pen按钮的自定义功能，在任意时候点击这颗按钮，都能够快速的唤醒应用或是某个功能。

　　事实上，S Pen本身内置有小容量电池，三星为其配备了一个独立设计的无线充电电容，当它被插回手机时，就能快速的恢复电量。三星承诺，只要用户将S Pen从笔槽中取出，都能确保蓝牙功能的正常使用。

　　同样，和传言一样，三星同样继续改进了DeX功能，它现在不仅仅支持专用DeX底座，Galaxy Note 9也可以使用任意USB Type-C转HDMI的线材实现DeX桌面功能，连接后，Galaxy Note 9就能当作小型主机使用，配合鼠标键盘实现部分桌面的功能。在DeX功能开启后，Galaxy Note 9本身可以正常运行，但当你没有鼠标或键盘时，它也能直接当作触控板或是输入面板使用。

　　很难说Galaxy Note 9会是一台大卖的产品，过高的售价限制了普通用户对于它的接受度，事实上对于不需要手写笔的普通人而言，价格更平易近人的Galaxy S9+的确是个更适合的选择，而在国产品牌中，诸如Nex以及Find X之类的高端产品无疑也将继续分流用户，它们都将使三星在国内的市场表现变得更为严峻。

　　然而，这并不妨碍Galaxy Note 9再次站上高位，更大的电池、更大的储存空间、近乎偏执的手写笔功能革新以及更优化的游戏性能，足够让每一个喜欢Note功能的用户愿意掏钱换代。

　　9代银河已经宣告落幕，韩国巨人究竟是一颓到底还是逆风翻盘，很快就有答案了。

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