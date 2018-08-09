索尼音频发布五款新品 醇音系列回归

索尼一口气发布多款产品

新浪数码讯 8月9日下午消息，索尼今日在香港召开新品沟通会，5款全新音频产品一起亮相，分别是Signature醇音系列的新品IER-Z1R入耳式耳机和DMP-Z1数字音乐播放器，以及两款索尼入耳式舞台监听耳机和MDR-Z7M2耳机。

Signature醇音系列新品亮相

Signature醇音系列最初亮相是在2016年，它是索尼史上最高音质性能的产品。时隔两年，索尼终于带来了两款新品：IER-Z1R入耳式耳机和DMP-Z1数字音乐播放器。

DMP-Z1数字音乐播放器

IER-Z1R入耳式耳机采用预成型耳挂设计，耳机机身则是锆合金外壳镁铝合金内壳，并且有鱼鳞纹图案。

在音质方面，5mm动态驱动单元以及12mm镁质振膜动态驱动单元的加载，让这款耳机的频率范围和动态范围都变得更加宽广，环境声也会变得丰富。除此之外，镁质振膜BA单元的设计让音域更加宽广。

DMP-Z1数字音乐播放器则是采用了金色的音量旋钮，“H”型底座以及镜面抛光式铝制顶板，一体化程度很高。

在性能上，DMP-Z1播放器采用了低噪声、高信噪比的的设计，保证了耳机的音效，并且支持高输出功率、黑胶处理器、全新DSEE HX技术。同时，这款播放机拥有256GB的内存，支持Type-C链接和蓝牙接收，还搭载了2个microSD卡槽。

两款入耳式舞台监听耳机发布

同Signature醇音系列新品一同发布的还有索尼入耳式舞台监听耳机系列的两款新品：IER-M7和IER-M9。其中IER-M7为索尼首款入耳式舞台监听耳机，IER-M9为M7的高端进阶版。

IER-M9

这两款监听耳机均搭载全新的平衡电枢（BA）驱动与线性原音重制系统，并拥有音频级薄膜电容器的加持，可以带来精确的音效表现及声音效果。同时，驱动单元结构由T型电枢代替U型，可以在不损害声音的情况下实现低失真和返送。

IER-M9与IER-M7的不同点在于：M7为四重平衡电枢驱动单元，而M9为五重驱动电枢单元，音质方面后者会有提升；在外观的设计上，M9的外壳由铝镁合金构成，M7则是树脂材质。

升级款耳机MDR-Z7M2

MDR-Z7M2是MDR-Z7的升级款，它拥有新型的70mm HD驱动后单元，其中镁铝液晶分子振膜对音频的解析度有极大的提升。

MDR-Z7M2耳机

在扩展性上，这款耳机采用的是：3.0米的镀银OFC现和镀金立体声迷你插头，以及1.2米的镀银OFC现和镀金平衡标准插头。同时，机身上的路合金耳挂和滑块可以保证佩戴的舒适性，耳垫和头箍曲线也进行的全新的设计。

此次发布的IER-M7、IER-M9的和MDR-Z7M2三款产品将于近期开始预售，用户可以通过索尼中国在线商城、天猫旗舰店和直营店进行预定。在今年10月份，这几款产品将正式登陆内地。（震霄）