今晚23点 “黄黄的”三星Galaxy Note9看点大揭秘

新浪手机讯 8月9日上午消息，三星将于北京时间8月9日23点在纽约举行新品发布会，推出Galaxy Note9新机。新浪手机将对本次发布会进行全面报道。

蔡依林的爆料

据了解，这一次三星Note9的S-Pen将迎来重大升级。此前，明星蔡依林在社交网络上展示了Note9新款S-Pen。图中蔡依林身穿黄色连衣裙，颜色和手中的黄色S-Pen相呼应，还在文字中配上了一句“黄黄的”。就目前所知，新触控笔将增加蓝牙遥控器功能，用于相机快门按钮、音乐播放控制，甚至一些与游戏相关的功能。

不管怎么说，新款S-Pen会是这次Note9最大的看点之一。啥？你问除了一根笔还有什么看头？那我要告诉你：

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下面我们回顾一下新机的曝光消息：

根据此前曝光消息，三星Galaxy Note9相较于前代产品外观变化不大，保留后置指纹识别，3.5毫米耳机孔，Bixby按键以及标志性的S-Pen。

配置方面，Note9会延续三星之前的做法，有高通骁龙845和Exynos 9810双版可选（根据地区不同），存储上会增加8+512GB高配版，而镜头方面则会延续Galaxy S9的配置，后置双1200万像素，前置800万像素。

三星Note9最新曝光图

售价方面，据消息人士透露，128GB三星Note9售价999欧元（约合人民币7920元），512GB版本售价1200欧元（约合人民币9513元）。更多消息请关注我们的专题报道，今晚23点等你一起。