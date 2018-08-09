经典重生！Palm智能手机通过FCC认证：搭载安卓8.1

IT之家8月9日消息 此前有消息人士透露，Verizon可能会在今年下半年推出一款新的Palm手机，搭载安卓系统。在去年的IFA展会开幕前，TCL在接受外媒Android Planet 采访时表示，将在2018年某个时候将Palm带回手机市场。

现在据外媒Android Police消息，这款手机已经现身美国FCC网站，并已经通过了WiFi联盟认证。WiFi认证的页面显示，这款Palm手机型号为PVG100，将搭载安卓8.1操作系统。

Palm新手机WiFi认证页面（图自Android Police）

在此之前，TCL已经将另外一个经典手机品牌通过安卓生态重新带回了主流智能手机市场，那就是黑莓。值得注意的是，黑莓和Palm品牌都曾主推全键盘的标志性设计。

根据IT之家此前获得的消息，TCL将再次跟合作伙伴Verizon合作发布此款手机，Verizon曾出售了Palm品牌的大部分手机，包括Palm Pre和Palm Pre 2。其中Palm Pre于2009年6月6日发售，是第一款采用基于Linux的webOS系统手机。