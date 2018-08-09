手机依赖症？或许它只是你的“安全毯”

如今，对于人们过分依赖智能手机的情况，部分人研究出了一个全新的词语“手机依赖症”。究竟这个词语从何而来？它真的就是一种病吗？或许真相另有一个……此前，大面积的舆论都在表示，在生活中大部分时间都在看手机这是一种病症，是对手机的一种“瘾”。但从小编的角度来看，这或许并非是一种病症，它只是一种寄托。

你是否有过这样的体验，无论有没有手机在身边。当你进入一个陌生环境下，或与一些不是特别熟络的朋友相处时，往往会不由自主的感到不适。比如不安、焦虑、尴尬、惊慌等负面情绪的产生。而这些负面情绪又往往带来极大的压迫感，这种无形的压力也使得你开始变得不自信，无法与人正常交流，甚至失去了开口说“你好”的勇气。

近日，国外的科研人员针对这一情况进行实验研究，在实验中，他们发现，那些在群体谈话时被忽视的人，往往在你允许他摆弄自己的智能手机的情况下，其心理压力会明显降低。这种降低的水平，要远低于不让他摆弄智能手机的情况。换句话说，智能手机的出现，平息了他的负面情绪，让他拥有足够的安全感来感到放心。

这样的状态似乎并不能叫做“瘾”，因为他在这种情境下表现出的负面情绪并不是由不让他碰自己的手机而产生的。相应的，这样的负面情绪还是来自于生活中各种各样无形的压力，而智能手机则更像是“安全毯”一样，它的存在让人们感到安心，可以令自己的精神保持放松。也就是说，并不是人类对智能手机上瘾了，只是在智能手机与人类的关系中，出现了“安全毯”现象。

所谓“安全毯”现象，主要是指大多数人类（尤其是小时候）都会依靠某种物品来寄托精神，使其成为精神支柱，进而帮助人们更好的度过生活中艰难困苦的时刻。比如，有些人时常佩戴的护身符；商人的幸运色、幸运物、幸运硬币等；孩子睡觉时习惯抱着的玩具熊等等等等。只要这些物品在人们身边，人们便会瞬间感到非常放心。通常，会把这类被寄托为精神支柱的物品统称为“安全毯”。

那么为何智能手机会成为当代人的安全毯呢？

这一问题的答案可能与智能手机所代表的内容相关。当下，社交软件成为了人类社交的全新工具，对于一个生活在现代社会中的人来说，他大部分的人际关系网都依托社交软件所存在。换句话说，智能手机已经成为了当代人可以随时装在口袋里的社交网络。你走到哪，你最信赖、最依赖的家人，朋友，爱人就跟到哪，随时随地在你的身边。一旦当你感到孤立无援时，比如上文实验中提到的一群陌生人的聊天聚会时，那你自然会感到不安，这时，智能手机可能代表了你想要联系到的所有人。当你最想联系的所有人的联系方式都存放在智能手机中，并可以轻松的通过社交软件进行交流时，你面前坐的是谁恐怕就没那么重要了。

尽管，这样的现象或许会让你失去与面前人成为朋友的机会，但参与此次实验的研究人员相信，通过智能手机所提供给人类原本不会拥有的安全感，也会在日常社交中提供正向的帮助。

追求安全感并非是“症”

当然，这个实验并非是一个无懈可击的实验，它只是通过少部分平均年龄超过20岁的用户群体，来体现出一个典型的社会现象。其实，这个实验更多的告诉我们的是，智能手机仅仅只是改变人类生活方式的工具，人类对于工具的依赖，并不能称作是“症”。这种依赖的根本还是部分人们心甘情愿的锁闭自己的社交圈，这种情况，无论手机是否存在，都将直接影响人类正常的社交生活。所以，现在大多数陌生人的聚会中，如果你还想继续交往这些朋友们，第一件事，“来，加个微信吧！”

因此，小编认为，人类对于安全感的追求是出于本能。人类所依赖的并非是智能手机本身，更多的是智能手机里的内容。比如，实验中展现出的是人类对于社交网络的依赖；现实生活中，需要进行调节的还有诸如对于手机游戏的依赖、对于手机视频的依赖等等。这些依赖中，或许有些需要一定的干涉来进行适当的调节，但小编认为这还不能构成是“症”。毕竟，漫漫人生路上，总还是需要一些心理的慰藉！当然，这个慰藉也并非只能是手机！