纯干货分享 关于手机屏幕的那些冷知识点

主流手机屏幕材质竟有如此多说道

手机市场即将迎来又一轮的“新机喷发”时间，手机产品的更新换代频率再次加快，选择一款适合自己的手机非常重要。但是除了内存、闪存、处理器之外，你对手机屏幕了解多少呢？今天我就为大家带来一篇纯干货知识点整理，关于手机屏幕那点事看完秒懂。

关于手机屏幕的那些冷知识点你需要了解一下

主流手机屏幕材质就这两种，其它的不建议购买

既然说到了手机屏幕，那屏幕材质必须懂得。主流的智能手机屏幕可以分为两类：LCD（液晶显示器）与OLED（有机发光二极管）。

LCD在显示时需要背光的支持，而且光要透过两层玻璃与基板与各种光学膜片、配向膜、彩色滤光片来产生偏光，在亮度和色彩上难免会有损失。在LCD中，TFT、TFT-LCD（IPS）都是LCD的一种显示技术。

OLED是Organic Light-Emitting Diode的缩写，OLED无需背光支持，具备自发光性，同时拥有广视角、高对比、低耗电、高反应速率以及全彩化、制程简单等优点。

LCD基本结构（图片引自wiki）

LCD在显示时需要背光的支持，而且光要透过两层玻璃与基板与各种光学膜片、配向膜、彩色滤光片来产生偏光，在亮度和色彩上难免会有损失。而我们所说的TFT则是Thin-Film Transistor（薄膜晶体管）的缩写，在LCD中，TFT在玻璃基板上沉积一层薄膜当做通道区，通过薄膜晶体管技术来改善影像质量。

TFT需要背光灯（图片引自飞象网）

TFT是为每一个像素配置一个半导体开关器件，可以通过点脉冲直接控制每个像素。而且由于每个节点都是相对独立，还可以进行连续的控制。TFT可以对屏幕上的各个独立的像素进行控制，从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息，一般TFT的反应时间约80毫秒，可视角度可达130度左右，在手机行业应用较为广泛。

TFT优点就是在色彩饱和度、还原度方面都能达到视觉满意的程度，以及在划动时反应的速度也是可圈可点的。但其缺点也是比较致命的一点就是泛白的现象，而且功耗相对其他屏幕来说也比较费电。

IPS屏幕示意图（图片引自wiki）

IPS的全名是（In-Plane Switching）， IPS技术的优越性在于改变了液晶分子颗粒的排列方式，采用水平转换技术，加快了液晶分子的偏转速度，保证在抖动时画面清晰度还能有超强的表现力，消除了传统液晶显示屏在收到外界压力和摇晃时容易出现模糊及水纹扩散现象。

另外由于液晶分子在平面内旋转运动，所以“IPS屏幕”拥有相当好的可视角度表现，上下左右的四个轴向方面，都可以做到接近180度的视角，相比传统的TFT视角更好、色彩显示也更加出色。不过鱼和熊掌不可兼得，在响应速度上表现一般，而且面对手机外观日益轻薄化的时代，在模组厚度的控制方面略显吃力。

目前最出名的OLED显示屏是三星所生产

说到OLED就没有那么复杂了。OLED是Organic Light-Emitting Diode（有机发光二极管）的缩写，与LCD不同的是，OLED具有自发光的特性，并且拥有广视角、高对比、低耗电、高反应速率以及全彩化、制程简单等优点。按照驱动方式来划分，OLED可以分为被动式OLED（PMOLED）与主动式OLED（AMOLED）。

AMOLED采用Pentile像素排列的方式，这就导致在同样的分辨率的情况下，相比较颗粒感要更强些。并且由于失去了背光的支持，AMOLED屏幕的亮度方面只能以可以自发光的像素来支撑，因此在室外环境下AMOLED屏幕的表现一般。

目前AMOLED屏幕大致已经发展到三代：AMOLED、Super AMOLED、Super AMOLED Plus。Super AMOLED相比传统AMOLED而言取消了触控感应层和显示层的架构设计，直接就是原生的触控面板，从而可以带来更加灵敏的操作，响应速度是其他材质的千分之一。此外，没有玻璃覆盖层还带来了更佳的阳光下显示效果，色彩表现力更亮丽。可以说是弥补了之前两种屏幕材质的所有缺点。

Super AMOLED Plus则进一步改善了以前Super AMOLED屏幕Pentile像素排列的方式，RGB排列的更加细腻，解决了被广大用户所诟病的显示颗粒大等问题。 之后的HD Super AMOLED、HD Super AMOLED PLUS以及Full HD Super AMOLED、Quarter HD Super AMOLED，除了分辨率在提升之外，显示效果也在向更精细的方向来发展。

简单的说，TFT、IPS这些都是屏幕显示技术，归根结底仍然是LCD屏幕；各种AMOLED屏幕则是OLED的分支。无论是LCD还是OLED，都在随着技术的提升而对显示效果、能耗等进行改进，只要不混淆概念，我们在购机时也就能有效的放置被那些花里胡哨的宣传语忽悠了。

A屏所谓的伤眼/烧屏是什么意思

现阶段一提到AMOLED大家就会想到伤眼和烧屏显现，这到底是为什么呢？查找了相关资料后我终于为大家找到了相关的解释。根据IEEE （电气和电子工程师协会）文献所述，LED灯的频闪会造成视觉疲劳相关疾病、偏头痛或光敏性癫痫等疾病。

图片来自IEEE Xplore Digital Library

根据资料显示，目前采用PWM调光的OLED屏幕手机，在低风险影响人体健康的PWM调光闪动频率提高到1250Hz之上，如果为了不影响身体健康则至少将其调整到3000Hz之上。

Super AMOLED屏幕PWM调光闪动频率

从上图我们了解到，目前手机市场最佳的Super AMOLED显示屏的PWM调光闪动频率仅仅为215Hz-250Hz左右，远低于之前资料中的1250Hz。OLED屏除了低于健康允许值的频闪频率外，还有个参数可以直观了解影响对人的伤害，那就是最大亮度。

在我们了解伤眼之前，还有一个公式需要了解——频闪指数=（最大亮度-当前亮度）/最大亮度。对于PWM调光闪动频率为240Hz的Super AMOLED屏来说，健康建议值应该是0.24。

以iPhone X为例，其最大亮度是580nits，单从频闪方面来说使用亮度应该是不能低于440nits的。而手机一般在白天室内使用的屏幕亮度建议值是在100nits-200nits，夜晚健康使用的亮度也就更低了。

iPhone X频闪

也就是说， 任何时候当你在室内使用AMOLED屏幕手机的时候，不是处于高亮度伤眼的情况，就是处于被频闪伤眼的情况。不过话也说回来了，尽管相机能够捕捉到频闪，但是并不是所有人的眼睛都能感受到，所以频闪的存在还是有个体差异性的。

烧屏是什么意思

前面我们提到了OLED自发光原理，但是不同像素点的发光时间是不同的，所以说每个像素点衰减的速度也是不一样，这就是我们平时所说的烧屏现象。

不过要想达到“烧屏成就”可是很难实现的。根据之前老外的们的测试显示，iPhone X要出现烧屏现象最起码要开启屏幕最大亮度显示相同图片510小时后才会出现。对于普通用户而言，你会考虑510个小时长时间看一张图片？我觉得是不现实的。

不过测试归测试，OLED也并不是完全不会出现烧屏现象，拿目前最贵的智能手机之一iPhone X而言，苹果自己也不敢保证完全不会出现烧屏。在苹果官方看来，iPhone X的烧屏并不是一种故障问题而是正常表现。OLED烧屏现象暂时是无法避免了，但是如果个人加点小心的话其实也没有什么大不了的。

OLED显示屏手机的优点及个人推荐

手机屏幕的增大这是未来的发展趋势，不过无脑的增长并不是有效方法，正是因为如此才有了全面屏设计的出现。不过，未来若想要达到100%全面屏手机，那OLED手机屏幕是必不可少的。

采用Super AMOLED材质2K分辨率的三星Galaxy S9+

LCD由于有背光层和液晶层的存在，它的厚度就要比OLED厚很多，对于手机产品来说，如果想做的更加轻薄，OLED是必不可少的。除此之外，LCD是不能做成弯曲状态的，而OLED屏则可以随意的进行弯曲，比如今年咱们见到的三星旗舰Galaxy S9，全视曲面屏的设计相信一定圈粉了超级多的人。

当然了，OLED最大的优点还没提到呢，那就是对比度问题。OLED和LCD屏幕相比，前者对比度是远高于LCD的，并且画面非常的细腻，这是一般LCD屏幕手机感受不到的。并且，在耗电程度、屏幕响应时间方面也是OLED显示屏更胜一筹，笔者个人认为，未来手机屏幕绝对是OLED的天下。

说完了OLED的优点之后，当然要为大家推荐几款值得入手的OLED手机产品了，首先要介绍的就是前面提到的三星Galaxy S9+。这是一部安卓全能旗舰，你想要的配置几乎都能在它的身上得到体现——骁龙845加持、6GB大运存、OLED 2K显示屏、IP68防尘防水、人工智能语音助手Bixby、超强相机、无线充电，当然了，最为重要的是目前三星Galaxy S9+的售价有了不小降幅——6299元三星Galaxy S9+购买点我

vivo NEX旗舰版

vivo NEX旗舰版正面覆盖着一块6.59英寸19.3：9的屏幕比例Super OLED屏幕，分辨率为2316x1080P。由于去掉了刘海，上边框缩至2.16mm，加之超窄边框设计，左右边框做到了1.71mm，最宽的下边框也只有5.08mm，所以屏占比达到了惊人的91.24%。

vivo NEX采用了升降式摄像头，释放了机身内部空间从而让屏占比变得更高；全屏幕发声功能也是干掉了边框黑边，十分了得；再加上第三代屏幕指纹识别技术的加持，称vivo NEX旗舰版为未来手机一点都不过分。搭载高通骁龙845移动平台，8GB+128GB/256GB内存组合。澎湃性能一触即发——4498元vivo NEX旗舰版购买点我

魅族16

魅族昨天下午正式发布了全新旗舰手机魅族16，阔别已久的旗舰产品终于再次来袭。魅族16系列屏幕采用了6段弧度的超大R角，同时还采用悬浮点胶2.0技术，将手机边框进一步减小。除此之外，魅族16更是拿下了今年全面屏手机中最轻最薄的旗舰手机头衔，重量仅仅只有152g，厚度只有7毫米。

配置方面自然是不比担心，采用了6英寸Super AMOLED屏幕，分辨率为2160*1080，屏占比高达91.18%。搭载高通骁龙845移动平台，辅以6GB/8GB超大内存组合，并且配备了IMX380镜头、四轴光学防抖，可以说是一部非常优秀的国产旗舰手机——2698元魅族16购买点我

总结：

当然了，萝卜青菜各有所爱，像笔者这样就非常喜欢OLED显示屏，但是也有人接受不了。OLED高端确实好，低端差不少。IPS技术成熟，差不太多。追求视觉效果的话，建议上中高端OLED，否则直接都IPS最省心。