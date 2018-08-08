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黄章全力打造的魅族16，能帮魅族找回失去的一年吗？

黄章全力打造的魅族16，能帮魅族找回失去的一年吗？
2018年08月08日 16:18 新浪科技综合
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　　本文来自36氪

　　魅族终究是黄章的魅族，他准备亲自下场拯救这个属于自己的品牌。

　　8月8日下午，魅友终于等来了由魅族创始人兼CEO黄章自称“全力打造”的魅族16系列。

　　此时距离黄章宣布第二次复出已经过去了500多天，魅族16也是这一时期，魅族继PRO 7、15之后的第三款旗舰。

　　与逆手机全面屏潮流而动的PRO 7、15相比，魅族16才像是2018年的旗舰手机。

　　在配置上，魅族16系列达到了和多数安卓旗舰一样甚至更高的水平：骁龙845，6GB内存起步，最高配备8GB内存+256GB闪存，屏幕指纹识别，前置2000万像素摄像头，后置IMX380+IMX350双摄，四轴光学防抖，双面玻璃，液冷铜管散热系统。

　　其中魅族16配备6英寸全面屏、3010mah电池，16 Plus配备的则是6.5英寸全面屏和3640mah电池，魅族高级副总裁李楠在发布会上称魅族花了600万美元定制屏幕，将屏占比最终做到91.18%。

　　在最受关注的价格上，魅族16售价为2698元起，16 Plus售价3198元起，此外，和魅族16系列一起发布的还有一款Gravity魅族悬浮音箱，售价为1099元。

　　对于这样的配置和价格，黄章在魅族社区直言，魅族16“已经把公司和渠道毛利压到最低”。

魅族16th魅族16th

　　6月18日，黄章曾表示，“我回归也是对前几年公司策略和人事的否定。预计到明年我才能彻底的把公司运行到我想要的轨道上来。”魅族16是黄章调整魅族轨道的第一款产品。

　　在这之前，魅族经历了一个惨淡的上半年。赛诺数据显示，2018年上半年，魅族总销量仅为621万部，与第一梯队的差距已经拉大至1800万部。

　　另一方面，魅族在人事上也经历了震荡：裁员，内讧，杨柘从CMO位置离任，白永祥“隐身”，李楠重掌营销。

　　混乱之后，魅族需要一把梯子爬出深渊。这把梯子，魅族16将是重要的一部分，黄章则是亲自搭建梯子的人。

黄章漫画黄章漫画

　　在魅族16正式发布前，不到2个月的时间里，已经很久没有在社区活跃的黄章回复了200多条帖子：提前爆料魅族16、科普显示屏等手机配置、diss友商、回应公司人事变动。甚至是带娃去度假，黄章都要告诉网友一声。

　　为了魅族16，J.Wong回来了。

　　从配置选择到定价策略，魅族16将魅族此前在PRO 7和15上做的品牌转型尝试彻底推倒重来。只是这种重来仅仅是让魅族回到2017年之前的状态，魅族品牌几乎浪费了一年的时间。

　　在过去的这一年，属于其他厂商的市场份额在不断被压缩。到2018年第二季度，IDC数据显示，其他厂商的出货量再次下滑53.8%，留给魅族等手机厂商的盘子只剩1370万部。

　　从2015年销量大涨350%、突破2000万部算起，魅族已经停留在2000万量级三年之久，今年更可能迎来大幅下滑。

　　魅族终究是黄章的魅族，如今他准备亲自下场拯救这个属于自己的品牌。

　　从“惟精惟一”到“追求源于热爱”，黄章想带着魅族再次回到年轻人身边。不过出货量或许可以靠高性价比手机堆上去，但重塑品牌光靠一款魅族16恐怕是难以完成的。

　　黄章为魅族划定了一条无数互联网手机品牌曾经走过的路，黄章认为，“一个公司并不是一两个产品就决定成败，而是策略”。

　　今天之后，魅族16将用销量证明黄章的策略是否正确，但留给魅族和黄章的时间又剩多少呢？

黄章魅族魅族16
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