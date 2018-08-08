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黄章预热4个月魅族16终发布了 还有个跳票两年的音箱

黄章预热4个月魅族16终发布了 还有个跳票两年的音箱
2018年08月08日 15:49 新浪手机
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　　新浪手机讯 8月8日下午消息，距离魅族15发布不到4发个月，年度旗舰机魅族16th系列就来到台前。虽然说此前这款手机经黄章在网上轮番曝光，已经悬念不多，但是发布会上还是留了一些惊喜。

　　魅族16th系列手机

　　李楠在开场先自然是数据解释了此前邀请函上的情况那句：不乱设计就是好设计。具体到16th系列，则是干掉刘海，加入屏下指纹。

发布会前这句说了很久发布会前这句说了很久

　　首先是对全面屏的跟进，这是魅族首次在近两年的旗舰机中采用“全面屏”比例，屏幕分辨率1080P级别。而为达到屏占比91.18%的数据，魅族不仅用回了悬浮点胶技术（这次是2.0版本）还花600万美金定制了这块窄边框全面屏。

　　屏下指纹也是首次出现在魅族产品中，同时配合mEngine线性马达魅族尝试让两款手机都支持屏下指纹的按压回馈感更好和24W快充。

　　参数部分，这次魅族采用AMOLED材质16th系列两款手机均搭载高通骁龙845处理器后置1200万像素+光学屏下指纹技术组合2000万像素双摄，也是较为先进的处理办法前置2000万像素摄像头，支持2D人脸解锁。

　　而在不同的方面，魅族16th采用6.0英寸2160*1080分辨率屏幕，机身重量为152克，内置3013毫安时容量电池，共有6+64GB/6+128GB/8+128GB三种存储规格可选。

　　魅族16th Plus则采用6.5英寸2160*1080分辨率屏幕，机身重量为182克，内置3640毫安时容量电池，共有6+128GB/8+128GB/8+256GB三种存储规格可选。

魅族16th跟其他对手的旗舰对比魅族16th跟其他对手的旗舰对比

　　拍照部分一直在这两代魅族旗舰上被强调，此次16th系列基本沿用了15系列的主要参数，包括：索尼IMX380传感器的后置双摄，支持3倍无损变焦和激光对焦、相位对焦。前置镜头为2000万像素，主要支持各种美颜算法和多人合照的背景虚化。

　　其中，为了凸显16th系列在感光元件IMX380上的硬件优势，魅族还在现场对比了多款主流旗舰在这一环节的数据。

魅族16配置魅族16配置

　　具体到发售层面，魅族16th的6+64GB版2698元，6+128GB版2998元，顶配8+128GB版售价3298元；魅族16th Plus倘有多种配置，6+128GB版3198元，8+128GB版售价3498元，8+256GB版售价3998元。8月20日0点开售。

　　对其市面上其他采用骁龙845处理器的旗舰手机，这个价格算是不错，而且16全系标配屏下指纹。

　　one more thing：

　　最后，酝酿一年多的、由日本原创设计师坪井浩尚（Hironao Tsuboi）设立的悬浮音音箱Gravity正式发布。这是一款主推音质和设计感的音响设备，最终定价1099元。

　　在此前，我们则专门报道过这款产品的图集和设计师采访。也做过这两款产品的评测，详细可以看这里：《Gravity音箱新浪独家全球首评：魅族今年带来的最大惊喜》

Gravity音箱是魅族打磨了2年的产品Gravity音箱是魅族打磨了2年的产品

　　新浪手机点评：

　　从魅族15系列发布以前，黄章就开始了对16th系列的预热，可见，这一系列在黄章心中的分量。而摆在眼前的魅族新机拥有91%以上的屏占比、屏下指纹识别、IMX380的领先传感器、骁龙845处理器，应该说终于稳稳当当成了今年旗舰。

　　不过如果把标准再严格一些，作为魅友期盼了一年多甚至更长时间的一款设备，魅族在此前的大量曝光可能也削弱产品上带来的惊喜感。在“曝光量”和“惊喜”之间，魅族在此后或许需要再多做些权衡。

　　而对魅粉来说，在漫长的等待后，一款“能带来惊喜的产品”，或许才是他们真正想要的。（王迪）

黄章魅族
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