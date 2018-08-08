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基于安卓9制定的MIUI10开启内测招募 MIX 2S已可升级

基于安卓9制定的MIUI10开启内测招募 MIX 2S已可升级
2018年08月08日 11:43 新浪数码
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　　新浪数码讯 8月8日上午消息，昨天谷歌官方发布了Android 9正式版，代号为“派”（Pie）。同一天，小米官方宣布小米MIX 2S已经可以升级基于Android 9的最新版MIUI 10系统，目前MIUI论坛已开启内测招募。

　　根据谷歌官方介绍，Android 9大量使用人工智能技术，如根据用户个人使用习惯实现AI智能省电、AI应用预加载功能，以及对刘海屏的适配和更好用的手势。现在，小米MIX 2S的用户已经可在MIUI官方论坛网页或App申请加入内测粉丝组，从而升级到最新版本的Android。未来，基于Android 9的MIUI还将登陆更多小米手机。

　　小米MIX 2S在I/O大会公布之后就第一时间参与了Android 9测试项目，它也是首批支持Google ARCore的智能手机之一。近两年谷歌和小米双方还联合推出了Android One智能手机小米A1和A2。

　　Android 9当中的AI智能省电、AI预加载等此前就已经出现在MIUI当中。在基于Android 9的MIUI上，小米进一步根据用户画像对这些新功能做了进一步优化，如MIUI全面屏手势在Android 9的MIUI上升级为全面屏手势2.0。小米工程师团队对全面屏手势的架构做了全面的重构，打破原有全面屏手势的性能天花板，获得更流畅的全面屏体验。

小米MIX 2SMIUI10
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