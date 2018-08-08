2018二季度国内手机市场调查 vivo增幅第一

如今国产手机市场竞争愈发激烈，国产手机们在巨大的压力中一路前行，创造出了很多惊艳世界的产品。近日国际知名调查机构IDC最新发布的手机季度跟踪报告显示，2018年第二季度，中国智能手机市场出货量约1.05亿台，同比下降5.9%。

根据IDC的数据显示，第二季度中，华为夺得第一市场份额27.2%；OPPO， vivo分列第二，第三位，出货量同比增长5.5%和24.3%；小米位居第四，出货量增长了2.0%；苹果排名第五，出货量同比下滑12.5%。IDC认为，中国智能手机市场马太效应日趋明显，市场竞争也已由单点竞争转变为平台竞争。随着头部厂商在激烈的品牌竞争中大量针对性地投入，留给其他厂商的生产空间持续减校

其中国产厂商vivo虽然排名第三，可是同比增幅第一，达到了24.3，市场份额达到了19.0%。取得如此出色的成绩，与旗舰机NEX的发布，以及各种新技术的亮相是分不开的。作为一款真全面屏旗舰，vivo NEX采用了突破性的升降摄像头的设计、另外还有屏幕指纹技术的加持。这种机械美学+黑科技为vivo打出了一张差异化的好牌。此外vivo NEX还拥有强悍性能，并且成为了《王者荣耀》KPL的官方指定用机，进一步证明了硬实力。如今国产手机市场风起云涌，看来只有拥有真技术和硬实力才能屹立不倒。