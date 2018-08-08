欧盟威胁苹果公司：充电接口再不换将采取强硬措施

欧盟要求多家公司统一充电接口标准

新浪手机讯 8月8日上午消息，欧盟威胁要在充电接口的标准问题上对苹果和其他公司采取强硬措施，这些公司曾承诺要统一充电接口的标准性，但截至目前未能做到这一点。

2009年，有14家公司签署了统一手机充电接口的协议，苹果就是其中之一。欧盟的理由是，如果每款手机都使用相同的充电接口，那么消费者在从一个品牌的手机转换到另一个品牌的手机时就不需要更换充电器。这将降低消费者的成本，并减少废弃充电器对环境的破坏。

这些公司承诺在2011年之前采用单一标准——MicroUSB。不过，该协议在2012年失效，他们并没有采取任何行动。那个时候，苹果公司还用Lightning接口取代了原来的30针接口。

路透社报道称，欧盟正在考虑在法律层面采取措施，可能将“采用统一标准充电接口”作为一条法律，进而要求这些公司强制执行这一规定。

虽然从理论上讲，欧盟的倡议是有道理的，但要完成这些事情需要花费大量的时间，这会让它成为一个不可能实现的目标。最初允许这些公司用两年时间完成标准的统一，但随着后来加密技术的发展，标准统一的时限又往后延长。如果这些公司在2014年采纳了MicroUSB的标准，那么他们改用USB-C的时间就会被往后推迟，这从另一方面也验证了欧盟的这一措施也许会使行业发生倒退现象。

欧盟的行动似乎是在没有太多技术意识的情况下进行的。几乎所有的公司都在自愿采用USB-C，苹果公司是唯一使用自己标准的公司——至少现在是这样。