速度跟进 小米MIX 2S Android P内测版推送

昨天（8月7日），安卓第九个大版本Android P发布，代号为Android Pie，Essential Phone、Pixel系列机型已经可以通过OTA升级到Android Pie，而国产手机也开始迅速跟进。

8月7日深夜，部分小米MIX 2S用户开始收到Android P 8.8.7内测版的推送，虽然升级后的小问题较多，但能尝鲜Android Pie还是挺不错的。

从更新内容中可以了解到，小米在2018年初就对Android P适配立项。经过半年，在昨天正式开始推送基于Android P的MIUI系统。

以下是系统中的已知问题：

1、计算器：应用商店下载的计算器点击后停止运行。正在修复中；拖动换算下的模块调整位置后出现模块框上浮且无法消失，重启可解决。正在修复中。

2、小爱同学：小爱同学误唤醒，正在修复中。

3、主题：主题详情页内容加载不出来，但可下载主题，正在修复中。

4、第三方应用：微信暂时不能指纹支付。正在修复中；微信通话开启悬浮窗1分钟后对端无声。正在修复中；使用小米降噪耳机时QQ录音异常，正在修复中。

注意事项：OTA至8.8.7后，个别三方应用可能出现FC，可前往应用商店查看更新到最新版尝试解决。

小米MIUI官方已通知主流三方应用的开发团队，将争取尽快协调完成应用对Android P适配。