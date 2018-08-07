《中国好声音》的幕后 我们和乐队总监刘卓聊了聊

改回名字的《中国好声音》新一季再度启程。当时播放仅过三日《中国好声音》第五季上线累计播放量达1.2亿，延续以往的高人气。

说到《中国好声音》除了明星导师和极具人气的选手之外，要想让这个节目关注度更高自然还要有一首首让人耳目一新的改编曲目，不仅歌手可以得到更好的发挥，节目的可看性也更强。这一次我们不说明星、不谈选手，来说说《好声音》背后的刘卓。

著名音乐人刘卓，曾为孙楠、李健、羽泉等歌手担任专辑制作人、演唱会总监。大家可能熟知他是在《我是歌手》为黄绮珊伴奏。这次伴随着《中国好声音》的回归，也是第三次担任乐队总监的位置。

翻看刘卓的“登台”历程可以说是辉煌满满，有这样的一个成绩自然和他的“老本行”编曲离不开。这次刘卓和我们一起分享了他的创作经验。

编曲是个“二度创作”的过程

2005年，刘卓以一款G5开始涉及苹果产品创作编曲，如今已经走过13年iMac却始终是刘卓工作室的一个重要生产力工具。吸引他开始使用iMac创作的，不是iMac的炫酷外观、硬件配置而是一款叫Logic Pro X的应用。

Logic Pro X是苹果推出的专业音乐编辑应用，不但提供录音、编辑、修音还可激发你的创作灵感。在Logic Pro X里有很多插件可以选择，刘卓最得心应手的是这个Apple Loops音乐片段。

最初吸引刘卓使用Logic Pro X正是基于这个叫“Apple Loops”的功能，它并不是一个成型的产品而是内置的一段段音乐片段素材，它是来自全球各地的音乐家录制的，通过编曲人和创作者再二度创作，将这些素材重新拼合到一起，成为一个新的作品。

说起Apple Loops，刘卓一下子兴奋起来开始介绍：“对音乐人来说Apple Loops的作用是会无限放大对音乐的想象力，包含的音乐片段可以根据类型到分支再到每件乐器的演奏都有一个标准， 你只需在标准之上发挥自己的能力就可以了。给了你所有音乐的可能性。”

Apple Loops是个激发灵感的“前奏”，刘卓向我们举例，“比如像谱个80年代的曲风，你想听听这种音乐风格什么样？直接在Apple Loops找就好了。”一边说着， 一边划动手里的Magic Mouse为我们演示。

”在没有Apple Loops的时候，我往往要花费几个小时的时间找到这些音乐片段编辑一轨乐器，现在需要1个小时就能完成一个段落。通过现有素材扩展和变化随时给你灵感。”他边说边用几个音乐片段为我们“搭建”了一个音乐片段，几分钟的功夫一个80年曲风的音乐就出来了。现在刘卓的Logic X Pro里面存了3万条不同的音乐片段，每个素材都是让他激发灵感的源泉。

随着Logic Pro X的更新， Apple Loops还有更多的音乐片段不断衍生，这也是刘卓至今离不开Logic X Pro的原因之一。

除了这些丰富的音乐片段之外，新推出的Smart Tempo也深受刘卓的喜爱。Smart Tempo是一款进阶的速度侦测功能，能自动将档案中的内容同步至相同的速度。

这对于一直常“跑”现场的刘卓非常适用。比如在现场经常遇到艺人即兴发挥的情况，在没有Logic Pro X的情况下，刘卓需要弹着钢琴找歌手的节奏，可是艺人听规律的节拍器又无法充分表达情感，这个时候Smart Tempo功能就可以实时测量出速度，使刘卓可以往歌曲里添加更多乐曲。Smart Tempo给了像刘卓这样的音乐人节省了10倍以上的工作时间。

另外尽管现场有乐队伴奏，但仍有一大部分是需要在电脑现场完成的，刘卓把这些素材都放到iMac Pro中做临时备用，使用时只需要通过iPad上的Logic Remote应用就可以操控iMac Pro上的素材即时做调整。

让刘卓High起来的iMac Pro

去年发布了一款“工作站”级产品iMac Pro，它是一款为专业人士打造的专业工具。推出后刘卓毫不犹豫地换成了它。

在iMac Pro诞生之前刘卓用的产品是一台Mac Pro，同样定位在专业级的顶级配置加上一个8T外接NAS存储，让刘卓使用起来“特别嗨”，从来没有想过设备不再是限制“灵感”的绊脚石。现在iMac Pro的推出，不仅配置再次升级，5K分辨率屏幕工作起来眼睛疲劳度大大减少。

他举个了简单的例子“比如像编曲最简单的在使用Mac Pro之前，编到一定数量轨道就不能再添加，要么死机要么闪退等各种问题，换了Mac Pro之后这种情况就好了很多，比如经常用到Trilogy、RMX、Atmosphere、Omniphere、四款专业插件。虽然这四款插件特别耗内存，但用在Macbook Pro上“挂”上它即使无限添加，电脑也不回卡顿。”

今年MacBook Pro性能再次升级，他与同样性能不俗的MacBook Pro进行比对，当MacBook Pro CPU运行40%左右，iMac Pro基本上没有明显增长维持CPU较低水准，可输出速度却是MacBook Pro的四五倍。

优秀的性要归功于iMac Pro上的这枚有总计20线程，默认主频3.0GHz的英特尔Xeon W-2150B处理器。也让刘卓觉得把工作效率集中在创作上，设备输出没有一点压力。

iMac Pro加上Logic Pro X为刘卓的音乐创作提供了极大的便利。当性能不再是局限，它可以让音乐人充分发挥灵感。（瑞豪）