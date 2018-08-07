为了更好地“吃鸡”：vivo DTS交流会小记

摘要：近日vivo在深圳举行小型分享会，分享DTS虚拟环绕声技术在时下热门的吃鸡手游中的应用，会上vivo新技术研究所所长王友飞对于“游戏手机”的一些理解。

新浪手机讯 8月3日下午消息，近日vivo在深圳步步高大厦举行小型分享会，分享DTS虚拟环绕声技术在时下热门的吃鸡手游中的应用，会上vivo新技术研究所所长王友飞对于“游戏手机”的一些理解。

基于vivo NEX搭建的DTS系统

DTS（Digital Theater System数字影院系统）技术是一种高质量数字音频技术，通过多个扬声器来还原电影中的现场声音环境，也就是产生俗称的环绕效果，与此类似的还有杜比声效。拓展到手机上，DTS技术会受到扬声器数量的限制，在2013年，vivo推出了搭载DTS Headphone：X技术的Xplay 3S手机，这项技术利用手机和耳机实现环绕声效果，手机内部对多音轨音频进行混缩处理，再送到双声道耳机上播放，得到接近于于外部5.1、7.1音响系统发出的声音。

现场进行对比的音响系统

DTS Headphone：X技术降低了用户获得环绕声的成本，不过由于应用范围仅限于影音，配备DTS技术的片源较少，加上手机的存储空间和网络带宽不够，这项技术并没有火起来。而在交流会上，vivo展示了DTS虚拟环绕声应用在吃鸡游戏中的技术，根据官方的介绍，目前的手机游戏在合成耳机立体声时只有左右的概念，丢失了别的方向的信息，而DTS虚拟环绕声在处理音频时保留了多声道的方位信息，能够帮助玩家更好的辨别游戏中声音传来的方位，如枪声、脚步声等。

现场体验DTS虚拟环绕声系统

在现场，我们体验了由搭载DTS技术的vivo NEX组建的两套音频系统，一套与功放连接，驱动现场的7.1声道音响，一套直接与耳机相连，用这两套系统可以对比用多音响实现的物理环绕声和耳机虚拟出的环绕声的效果。笔者体验了人声定位和战场模拟两段音频，DTS虚拟环绕声在双声道的耳机上构建出了与身在7.1声道音响“皇帝位”之中类似的听感，保留了更多的方位细节，能感受到直升机在耳边环绕、枪声的定位感也较强。但要说差别，耳机虚拟出来的声场更像是一个贝壳的形状，在身体前方的纵深明显比身后要大很多，而且效果受到耳机单元和音频物理特性的限制，像是在低频的表现上方向感就没有那么明显。对此，王友飞表示在音乐的范畴里面人耳能感知的就是从20赫兹到2万赫兹的内容，其实低频就是没有方向感的。如果场景当中确实低频比较多高频少，方向感就会差一点。

这项技术不需要额外的硬件，用户只需要在支持DTS虚拟环绕声技术的手机上下载对应版本的游戏安装包即可，目前只有vivo NEX可以体验。vivo表示他们已经与腾讯和网易两个游戏开发方进行合作，近期将会在《荒野行动》和《刺激战场》两款吃鸡手游中开启灰度测试，日后将会与更多的公司合作推广。

新浪点评

vivo新技术研究所所长 王友飞

从硬件上的堆料到各种技术指标的比拼，手机厂商在音频上玩的花样其实并不少，但对于消费者来说，这些技术并没有很好的带来体验上的差异，最终没有找到一个好的落脚点。此次vivo通过与游戏开发方合作，将这一技术用到了游戏上，紧跟了时下的“吃鸡”潮流，技术最终是要为体验服务的，这样的创新带来了更直观的“用户体验提升”。

在会上，王友飞说：“vivo的理念就是消费者在哪里我们就去哪里，我们这次和DTS合作，就是要让消费者在玩游戏的时候的声音体验更沉浸、更好。”vivo主打偏年轻人的市场，据他们的调研，这其中有30%、40%在玩游戏，对于vivo来说，产品游戏体验的重要性自不用说。面对市场上初露头角的“游戏手机”和受硬件平台限制的同质化问题，王友飞表示vivo也正在探索一条差异化的道路，而这样的差异化是在基础体验做得比较极致和均衡之后才会考虑的。（曾诚）