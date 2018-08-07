这回稳了 iPhone三款新机前面板图曝光了

本文来自太平洋电脑网

关于苹果今年将发布的新机，一直有传言称会是以下三款：5.8英寸iPhone，6.1英寸iPhone，以及6.5英寸iPhone。如今爆料大神BenGeskin@VenyaGeskin1放出了一张新iPhone的前面板照片，看来这三款确实是稳了。

从图片中可以看到，三款新机均为刘海屏并且没有明显的下巴。而传言中称6.1英寸的iPhone将采用LCD屏，其同样能做成全面屏的原因是苹果采用了全新的0.3t规格LED模组，将底部屏幕边框缩减到了2.0mm-2.5mm。所以6.1英寸版同样是一副iPhoneX的模样。

但若仔细观察，不难看出6.1英寸版的四个边框都要宽于其他2款。而6.1英寸版同时也被称作廉价版，其不仅屏幕成本较低同时也取消了3DTouch功能，所以在售价上还是有一些期待空间的。

如今随着vivoNEX和OPPOFindX的相继推出，“真全面屏”已经不再是一个概念。苹果今年依旧选择用刘海屏打天下，不知是处于何种考虑。但苹果的一贯作风是，一项技术若不做到成熟就不会推向市场，所以笔者相信它这么做有着自己的考量。

今年苹果新机的外观方面看来是不会有什么惊喜了，你对这3款有没有兴趣呢？不妨留言发表看法。