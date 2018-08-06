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OPPO介绍TOF 3D镜头方案：将用于下一代产品中

OPPO介绍TOF 3D镜头方案：将用于下一代产品中
2018年08月06日 18:33 新浪手机
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　　新浪手机讯 8月6日消息，中国手机厂商OPPO举行媒体沟通会，沟通会上介绍OPPO下一代产品将采用的3D摄像头技术。OPPO表示将在下一代产品中搭载使用TOF技术的后置摄像头。

OPPO媒体沟通会OPPO媒体沟通会

　　所谓TOF（Time Of Flight 飞行时间），是一种3D成像技术，通过给目标连续发送红外光，然后用传感器接收从物体返回的光，通过计算红外光飞行时间得目标物体的距离。简单来说就是在传统的2D图像上增加了Z轴的精深信息，从而生成3D图像。此前，vivo曾在MWC展示过同样的技术用与面部识别，而OPPO这次则要将这项技术用在后置镜头。

　　据OPPO介绍，和3D结构光相比，TOF技术的3D镜头优势在于适用于更远的距离。TOF技术投射出的是均匀面光源，而不是散斑。它的感光元件更大，达到10微米，有效距离为0.4米到5米，比3D结构光的0.2米到1.2米更远。这一特性导致它能够在手机的后置镜头发挥作用。

3D视觉方案对比3D视觉方案对比

　　据了解，OPPO的TOF方案能够在Z轴方向以240帧/秒进行采样，简单来说就是能在Z轴方向上取到更多信息。除此以外，OPPO的TOF方案采用了BSI CMOS方案，这种方案和此前的CDD方案相比功耗更低。值得一提的是，这种方案的3D镜头在强光、暗光条件下都能使用。

　　OPPO表示，采用了TOF技术的后置3D镜头可以进行3D建模，未来可用于3D试装、AR装潢、体感游戏等方面。另外，OPPO希望通过3D视觉和5G网络实现3D视频通话、远程VR、远程AR等功能。

　　新浪点评：

　　目前，算上这次的TOF技术，OPPO已经拥有了前后3D镜头的方案——即前置采用3D结构光的方案进行人脸解锁，后置使用TOF方案实现更精准的AR功能。根据OPPO的说法，之所以不将TOF用到前置镜头，是因为这种方案虽然精度和3D结构光差不多，但是用于解锁量产比较困难。另一方面，OPPO已经在Find X上应用了较为成熟的3D结构光，没必要将TOF放到前置。

　　在发布了OPPO Find X之后，许多用户对于OPPO这个品牌有了不一样的看法，而OPPO也趁热打铁，开始在技术方面投入更多。至于所谓的OPPO下一代产品，请持续关注新浪手机带来的后续报道。（苏航）

OPPOTOF结构光
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