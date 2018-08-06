因宣扬假新闻和阴谋论 苹果公司关停违规播客

新浪手机讯 8月6日下午消息，近日苹果公司强制关闭了多个由极右翼电台主播、阴谋论者亚历克斯-琼斯（Alex Jones）公司托管的播客账号。原因是，美国公众强烈反对带有琼斯相关的播客内容出现在内容平台上。

“苹果不能容忍带有阴谋论性质的言论，我们有明确的规定，创作者和开发者必须遵循这些规定，确保我们为所有用户提供健康的内容，”苹果公司在国外媒体Buzzfeed网站的一份声明中表示，“违反这些规定的播客将被删除。但只要那些拥有不同观点人的言论不侵犯大众利益，我们就允许他们的相关内容出现在我们的平台上。”

琼斯相关播客被下架

苹果公司删除的不仅是琼斯的个人账号，连同他参与的节目都被强制下架。受影响的节目包括《战争室》和《亚历克斯琼斯秀》，两者都在琼斯的Infowars媒体公司旗下。只有一个名为《大卫·奈特的真实新闻》的播客没有被删除，它由Infowars制作，但不是琼斯本人主持。

2012年12月14日，美国康涅狄格州桑迪-胡克小学发生严重枪击案，造成20名儿童和包括凶手在内的8名成年人死亡。这起美国史上死亡人数第二多的校园枪击案轰动全美。但是，总有一些阴谋论者认为这起枪击案根本不存在，是“捏造出来的”，琼斯就是其中最著名的人。

除此之外，琼斯曾在2016年美国大选期间参与造谣“披萨门”，称民主党总统候选人希拉里·克林顿借华盛顿一家披萨店经营儿童色情团体。事实上，这是在美国大选投票日前出现的一则假新闻。但这条新闻导致有极端好事民众被误导，向此披萨店内连开数枪。

与其他技术平台不同，苹果公司从未声称言论绝对自由。苹果互联网软件和服务的高级副总裁埃迪-库（Eddy Cue）3月份在South by Southwest发表讲话时，讨论了这一具体问题。

琼斯相关播客被下架

“我们认为，平台越大，责任就越大，”埃迪·库说道，“从音乐商店到应用程序商店，再到播客，我们有一系列规则，只有遵循我们规则的开发者和创作者才能参与其中。”Cue继续说道，“人们往往会在内容方面‘画线’，他们甚至可以决定在哪里‘画线’，我们认为言论自由固然重要，但我们不认为‘白人至上主义’言论或‘仇恨言论’可以随意地在那里演讲。“（晨光）