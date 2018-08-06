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都火到国外去了 华为nova3i在海外大受欢迎

都火到国外去了 华为nova3i在海外大受欢迎
2018年08月06日 15:18 中关村在线
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　　近日，华为nova3风头正旺，不仅以超高颜值的外观吸引了众多消费者，同时还主打海报级的自拍，为用户打造了更加精致、完美的拍照体验。而除了华为nova3以外，华为nova3i也同样是非常地优秀。

　　如今这两款手机均在国内热销中，与此同时，华为nova3系列手机也正在海外铺货。从7月19日开始，华为已经陆续在马来西亚、菲律宾、越南、泰国、印尼等亚太地区召开发布会，发布了这两款手机。据了解，自7月31日印度尼西亚成功发布以来，华为nova3i在菲律宾和马来西亚持续热销，较nova2i销量增长447%。

　　其中，华为nova3i在马来西亚、新加坡、印尼等亚太地区首销火爆，通过以下一组图片可以看到亚太地区首销现场排起长队，现场体验好评不断。

　　华为nova3i之所以受到海外市场的关注与其高颜值和实力派密不可分。

　　华为nova 3i采用了新一代的全面屏，搭载了6.3英寸超大屏幕，拥有85%的更高色域，在边框设计上采用了极窄边框的设计，为用户带来更宽视野的享受。在配色的色彩搭配方面，华为nova3i延续了华为时尚多彩风格，不仅有亮黑色还有渐变的蓝楹紫，十分具有潮流的感觉。

　　不仅颜值靓丽，华为nova3i还搭载全新一代麒麟人工智能芯片710，这是华为首款12nm芯片，根据官方资料说明，麒麟710的单核性能比起麒麟659提升了75%，多核性能提升了68%，它采用用四颗A73 2.2GHz+四颗A53 1.7GHz八核心设计， 旗舰级四大核加持，让芯片性能得到全面提升，图形处理效率提高60%。

　　同时华为nova3i支持GPU Turbo技术，两者结合事半功倍，带来个么更好的体验。

　　此次华为nova 3i不仅拥有AI智慧四摄的拍照功能，同时配备了前置2400万+200万AI的美拍双摄镜头及F2.0大光圈，支持AI场景识别，AI智慧美颜和AI HDR Pro等。后置采用1600万+200万像素AI虚化双摄镜头，AI支持多达500种场景识别，可以说这是拍照手机中的顶级高端配置了。

华为全面屏海外
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