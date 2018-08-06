电动滑板车风险监测符合率为0:刹车距离长电池易起火

新浪数码讯 8月6日上午消息，国家市场监督管理总局的最新报告显示，电动滑板车产品全项目符合率为0，已成为历年各类产品风险监测中全项目符合率最低的产品。

电动滑板车 全项目符合率为0

电动滑板车是近几年兴起的一种休闲娱乐产品。根据我国道路交通安全法的规定，这类产品不能在公路上行驶。不过依然有许多用户将它带上了公路。据数据显示，一些用户骑电动滑板车上路后引发了交通事故。

据国家市场监督管理总局分析，目前已经出现多起电动滑板车骑行事故以及起火爆炸事件，故而有关部门决定对电动滑板车产品展开风险监测。

电动滑板车产品全项目符合率为0

本次风险监测抽取了实体店2批次和网络平台38批次共计40批次产品。由于目前没有专门的电动滑板车产品标准出台，国家市场监督管理总局参照《电动自行车通用技术条件》、《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》等规定对电动滑板车整车和电池进行了检测。

一、锂离子电池存在起火风险

在这次检测过程中工程师发现，有四个批次的电动滑板车存在电池风险。主要体现在受到重物冲击时电池起火爆炸。也就是说，如果用户骑着这些电动滑板车上路，在发生交通事故时，很可能导致电池起火。

而参加这次分监测的40批次产品中，有8批次电动滑板车在试验中起火爆炸，3批次电动滑板车充电器输入电流超过额定电流，容易导致电池寿命降低，增加起火风险。

二、制动距离是电动自行车的2倍

电动滑板车在行驶过程中存在制动距离过长的问题，也就是我们常说的刹不住车。国家轻型电动车及电池质检中心的测试人员通过测试对比发现，电动自行车的制动距离为3.7米，而电动滑板车的制动距离为7.4米，已经远远超过正常车辆的制动距离。

测试人员表示，很多电动滑板车厂商为了车身轻便，只在滑板车后轮安装了一个制动器，这就导致这些产品的制动性能进一步降低。

电动滑板车制动距离检测结果

最终结果显示在风险监测的40批次样品中，只有2批次样品制动距离在4米以内，平均制动距离为8.7米，制动距离最长的一个样品达到18.2米，这个距离已经和多数人行横道的宽度差不多了。

三、电动滑板车车速普遍过快

专家分析了电动滑板车刹不住车的原因，除了车轮过小，一些厂商只安装一个刹车的问题，这类产品还存在速度过快的问题，这也是导致刹不住车的原因之一。

在这次最高车速的检测项目中，测试人员分别骑着电动滑板车和电动自行车以最高速度驶过监测区域。结果发现，电动滑板车的最高时速达到了30千米/小时，并且在行驶不到20米就超过了电动自行车。国家轻型电动车及电池质检中心人员表示，电动自行车时速为20千米/小时，符合电动自行车国家标准，而电动滑板的速度已经达到30千米/小时。

在这次检测中，40个批次有25个批次产品最高测速超过了20千米/小时，速度最快的一辆达到了32千米/小时。按照电动自行国家标准，这些产品早已超标。

四、偷工减料提高了风险

检测人员认为，除了撞车风险大，电动滑板车被撞的风险也比较高。主要原因是电动滑板车上的反射器和鸣号装置不合格。所谓反射器就是车辆在夜间行驶时用来反射后面来的灯光，以此提醒后面车辆的装置，而鸣号装置则是我们常说的车铃。

一些电动滑板车在后轮处安装了较为劣质的反射器，看着好像是一个反射装置，实际上只是一层纸，起不到任何反射作用。当这样的电动滑板车在夜间行驶时，侧面车辆很可能注意不到它从而引发交通事故。

总得来说，电动滑板车无论上路与否都存在安全隐患，而参加风险监测的40批次电动滑板车产品全项目符合率为0也证实了这一点。不过目前仍有不少消费者将电动滑板车作为上下班的交通工具，从而加大了发生交通事故的风险。（苏航）