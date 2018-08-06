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年轻人的智能门锁 绿米Aqara智能锁S2体验评测

年轻人的智能门锁 绿米Aqara智能锁S2体验评测
2018年08月06日 08:50 手机中国
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　　智能门锁在2018年迎来了久违的爆发期，百家争鸣的激烈竞争态势丝毫不逊于曾经的智能手机市场。仅在小米生态链企业或小米有品合作企业中，就有绿米、鹿客、榉树三个品牌踏入智能门锁领域。2017年10月20日，绿米Aqara智能门锁发布，这是由互联网品牌出品的第一代智能门锁，不仅支持指纹、密码、感应卡、钥匙四种开锁方式，还可智能联动绿米的Aqara智能产品，而其售价仅为1999元。

　　进入2018年以来，绿米Aqara智能门锁经历了快速迭代，现在已经推出了第二代产品绿米Aqara智能门锁S2。与第一代绿米智能门锁相比，绿米Aqara智能门锁S2在设计上有了脱胎换骨的改变，不论是门锁的美观度还是指纹模组的设计都更显得更加老练，俨然脱去了行业新秀的稚嫩。

　　简洁优雅的外观设计

　　第一代绿米智能门锁采用了银、黑相间的配色，看上去虽然沉稳，但并不新潮。绿米Aqara智能门锁S2一改前作的设计风格，纯黑色的整体设计更显年轻时尚。前后面板（防爆钢化玻璃面板）充满了陶瓷质感，触感与小米MIX 2S非常相近。当然，面板之下的锁架依然为坚固的金属材质。

绿米Aqara智能门锁S2绿米Aqara智能门锁S2
绿米Aqara智能门锁（老款）绿米Aqara智能门锁（老款）

　　在指纹模组的设计上，第一代绿米智能门锁在外面板上单独开孔，使用时需要先将手放在凹槽处识别指纹，然后再握动把手开门。而绿米Aqara智能门锁S2直接将指纹模组设置在了把手之上。握动把手识别成功后下压即可进门，真正实现了一步开门。

绿米Aqara智能门锁S2绿米Aqara智能门锁S2

　　同时，指纹模组的造型也由方形变为了圆形，和智能手机中的指纹模组非常相似。从指纹头开始，把手盖、把手底座围绕同一圆心层层叠开，形成一个奇妙的同心圆。手柄设计符合人体工学，握感舒适。

绿米Aqara智能门锁S2绿米Aqara智能门锁S2

　　数字密码盘为隐藏设计，输入密码时显示，输入完毕随即隐藏，有着非常强烈的一体感。目前主流的智能门锁开始越来越多地采用这种设计语言，显性的数字密码盘已经越来越少见。

数字密码盘：显示状态数字密码盘：显示状态

　　三种灵活的开锁方式

　　在开锁方式上，绿米Aqara智能门锁S2同时支持指纹、密码、钥匙3种开锁方式，你可以自由选择使用哪种方式来开门。最方便也是常用的开锁方式依然是指纹开锁，使用绿米Aqara智能门锁S2开门，你只需要轻轻一握，就能一步开门。

　　活体指纹开锁

　　绿米Aqara智能门锁S2采用瑞典FPC半导体指纹传感器，传感器无缝隐于把手，指纹验证与下压开门一气呵成。全新升级智能算法，不仅提升了识别速度，而且安全性比传统光学指纹解锁技术更高，有效杜绝假指纹。忙碌一天回家、外出游玩满载而归时，轻松自如，一步开锁，其开锁体验无疑秒杀传统的门锁。

半导体指纹传感器半导体指纹传感器

　　绿米Aqara智能门锁S2所采用的新一代半导体指纹头，自带验证灯效，感应更准确快捷。手指放上去之后，最开始是蓝色的灯效，识别成功后会变称绿色，识别失败会变成红色，并有相应的音效提示，看上去一目了然。

绿米Aqara智能门锁S2：指纹开锁绿米Aqara智能门锁S2：指纹开锁

　　密码开锁：虚位密码

　　密码开锁需要点击玻璃面板，点亮数字密码盘，输入密码即可开门。绿米Aqara智能门锁S2支持“虚位密码”输入，最多支持20位虚位密码，防偷窥有它就行。如果开门时身边有其他人，只需在正确密码前面后面随意各加几位数字作为干扰项，便能混淆视线，并能成功开门。

数字密码盘：显示状态数字密码盘：显示状态

　　机械钥匙开锁

　　绿米Aqara智能门锁S2还能用钥匙开锁，钥匙为符合国家标准的双排加叶片设计。不同与其他智能锁的是，它的钥匙孔并不在锁架的最下方，而是和正常的门锁一样，放在了面板之上。不过采用了隐藏设计，有一个小盖板，滑动盖板，即可露出钥匙孔，用钥匙开锁即可。而在不用时，你根本不会意识到它的存在。

机械钥匙孔：隐藏机械钥匙孔：隐藏
机械钥匙孔：打开机械钥匙孔：打开
钥匙钥匙

　　绿米Aqara智能门锁S2可接入Aqara APP或者米家APP，在其中我们可以查看日志，管理指纹密码（重命名、添加、删除等）以及联动其他设备。

　　APP实时监控 Aqara设备智能联动

　　绿米Aqara智能门锁S2接入Aqara APP或者米家APP之后，具备开锁提醒、记录查看、撬锁提醒、指纹密码管理等功能，APP实时监控，守护家庭安全，可以说是装在口袋里的家庭管家。你可以随时随地查看家人回家开锁的记录，了解家人何时回家。

绿米Aqara智能门锁S2接入米家APP绿米Aqara智能门锁S2接入米家APP

　　最重要的是，它可以让你开启真正的智能家居生活。绿米Aqara智能门锁S2可与众多Aqara设备联动，回到家打开门时，屋内灯光自动点亮，热水器自动变暖，窗帘也悄然放下，让你感受到科技生活所带来的实实在在的改变，智能生活就是这么舒心。

　　智能门锁安全可以细致入微

　　极致安全的C级锁芯

　　一款门锁的安全性，最关键的就是锁芯。锁芯是检验家庭门锁是安全性的最明显、最重要的部分。目前公安部标准有A、B、C三种级别，绿米Aqara智能门锁S2采用了行业内最高配置的C级锁芯，拥有强大的防破能力，锁芯自带防钻片，具备较高等级的防钻和防技术开启能力，为守护家门而生。

绿米Aqara智能门锁S2：锁芯绿米Aqara智能门锁S2：锁芯

　　A级、B级的锁芯，专业人员可以在15分钟之内打开。而超B级、C级的锁芯安全性则好得多，破解难度更大。按照公安部的标准，C级锁芯防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击时间均在30分钟以上，超过30分钟的破解时间足以让不法分子望而却步。

公安部锁芯标准公安部锁芯标准

　　此外，锁芯还有真插锁芯、假插锁芯之分，一定要选真插锁芯。绿米Aqara智能门锁S2采用的就是安全性最佳的真插锁芯。真插锁芯是葫芦状的，贯穿锁体的两侧，锁芯中间有个传动装置，供钥匙旋转时控制锁舌的伸缩。

绿米Aqara智能门锁S2的真插锁芯绿米Aqara智能门锁S2的真插锁芯
假插锁芯假插锁芯

　　机械反锁 门外汉进不来

　　很多智能门锁，从门内反锁后，虽然指纹、密码无法打开门，但是钥匙依然可以开门。绿米Aqara智能门锁S2则做得更加彻底，直接在门内设置了一个机械反锁旋钮，转动门内旋钮锁闭，门外任何正常解锁手段即刻失效，让周末闲赋在家的你更加安心。

门内机械反锁旋钮门内机械反锁旋钮

　　防猫眼开锁

　　猫眼虽然用处不小，但也成为了不法分子开门的工具，通过猫眼插入工具，下压门内的把手，就能快速开门，因此产生了很大的安全隐患。绿米Aqara智能门锁S2从门内开锁必须保持防猫眼按键压下，并下压把手才能打开，使上述非法开锁方式失效，有效增强了安全性。而且兼具了儿童锁、宠物锁的功能，家中即使有小孩子，也不会经常意外将门打开。

防猫眼开锁开关：门内把手之上防猫眼开锁开关：门内把手之上
防猫眼开锁演示（中）防猫眼开锁演示（中）

　　上提快锁

　　进入家中关门后，上提把手即弹出主锁舌，将门反锁。如果家人已经都在家中，可以顺便打开机械反锁，让温馨的小家彻底与外界独立起来。

绿米Aqara智能门锁S2绿米Aqara智能门锁S2

　　最安全的智能锁防尾随设计

　　绿米Aqara智能门锁S2在开门后，离合马上自动锁定，把手回归游离状态，令尾随者无计可施，消除安全隐患。

绿米Aqara智能门锁S2绿米Aqara智能门锁S2

　　注意是“马上”，在我们的测试中，一些智能锁在开锁后的5~8秒中，即使你已经进门上提反锁，这几秒内门外依然是可以打开的，过了这几秒把手才会进入游离状态。这就产生了一定的安全隐患，如果有人尾随你，就非常危险了。在这方面，绿米Aqara智能门锁S2下压把手开门后，把手立即进入游离状态，显然安全性高得多。

　　易安装通用锁体

　　智能门锁的通用性非常重要，采用标准锁体的智能锁可以避免更多安装上的麻烦。绿米Aqara智能门锁S2由于选用了6068标准锁体，基本上直接使用原来防盗门的锁体孔就可以了，仅仅需要在门上打几个必要的孔，保证智能门锁内外紧密连接即可。而非标准锁体很有可能需要改造门框、锁体插入槽，非专业人士难以解决。

绿米Aqara智能门锁S2：锁体绿米Aqara智能门锁S2：锁体
绿米Aqara智能门锁S2：锁体绿米Aqara智能门锁S2：锁体
绿米Aqara智能门锁S2：锁架内部绿米Aqara智能门锁S2：锁架内部

　　此外，有些智能门锁的内/外面板要比传统门锁的内/外面板更宽，这就导致门上的开孔不一定能满足智能门锁的安装要求，需要对防盗门进行改造，从而提升安装的时间成本，且有可能破坏防盗门的一体感。

绿米Aqara智能门锁S2：锁舌绿米Aqara智能门锁S2：锁舌
绿米Aqara智能门锁S2：锁舌绿米Aqara智能门锁S2：锁舌
绿米Aqara智能门锁S2：锁舌绿米Aqara智能门锁S2：锁舌

　　绿米Aqara智能门锁S2可以适配大部分防盗门，在我们实测安装中，绿米这款智能锁的安装确实很简单，一个人就能轻松完成。

　　免费上门安装服务

　　当然，我们购买的这款智能锁是包上门安装的，Aqara携手资深安装服务商，为全国200多个城市的用户提供一次专业级免费上门安装服务。只需要下单前联系客服，提供锁体导向板尺寸及门的厚度、开门方向等信息，获得适配的安装配件，安装人员很快就能到来，并为你快速安装了。

　　体验总结：

　　绿米Aqara智能门锁S2是一款颜值与安全性俱佳的智能门锁，极简主义的设计，线条流畅自然，外形温润素雅，纯黑色的外观显得低调而优雅，数字密码盘与机械钥匙孔的隐藏设计，让整个产品减少了更多视觉上的干扰，看上去浑然一体，充满时尚科技之美。

　　绿米Aqara智能门锁S2采用了公安部最高标准的C级锁芯，拥有极高的安全性。除此之外，它还有防猫眼开锁功能、门内机械反锁设计、防尾随设计。它的防猫眼开锁功能时刻保持开启，只有按压开关才能下压把手开门，让“梁上君子”知难而退，同时兼具了儿童锁的功能。

　　它的防尾随设计是我们评测过的智能锁中最为满意的，开门后把手立即进入游离状态，再次下压不能再开门，把尾随者堵在门外。其他几款智能锁虽然也采用了这种防尾随设计，但是离合锁定的时间较长，长达5~8秒，即便进门后上提反锁，在这几秒内，门外依然可以下压把手开门，而绿米Aqara智能门锁S2则不会出现这种情况。

　　需要注意的是，绿米Aqara智能门锁S2并没有配备感应锁舌，感应锁舌可以感应门锁的真实开关状态。当你在开门状态下，上提反锁，会有提示音，提醒你门尚未关好。如果没有感应锁舌，则不会有这个提示。

　　在开锁方式上，绿米Aqara智能门锁S2拥有指纹、密码、钥匙等3种开锁方式，喜欢使用门卡开门的朋友可能要失望了，好在绿米Aqara智能门锁S2所提供的三种开锁方式是目前最主流的开门方式，使用体验也非常出色，能够满足我们的便捷开门需求。

　　绿米Aqara智能门锁S2将把手与指纹模块合二为一的设计，在开门体验上极为便利，解决了以往智能门锁指纹、把手分离开门繁琐的痛点，真正实现了一步开门。

　　总体来说，绿米Aqara智能门锁S2的外观设计、安全性、整体做工、开锁方式都做的十分出色，在门锁的安全体验上考虑得很是周全。最让人惊喜的就是它吸引年轻群体的优雅外观，要知道80、90后是购买智能门锁的主力军，他们对智能门锁颜值的要求非常高，绿米Aqara智能门锁S2正是他们要的高颜值智能锁。

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