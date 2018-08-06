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三星Note9传闻汇总：除了价格 都已经不是秘密

三星Note9传闻汇总：除了价格 都已经不是秘密
2018年08月06日 08:14 新浪手机
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　　三星的最新旗舰手机Note9将在8月9日发布，有关这款手机的传言其实从今年三月就开始了。我们也听到了各种各样的疯狂传说，比如屏下指纹，甚至S-Pen里有个酒精测试仪之类。

　　随着时间的推移，尘埃落定，这款手机更多信息都曝光出来，一起来看一下。

据说Note9有这么多种颜色据说Note9有这么多种颜色

　　外观对比上代改变不大

　　对于外形，很多粉丝或许会失望，因为它跟上代产品Galaxy Note8并没有太大不同。3.5毫米耳机口将继续保留，对很多人来说是个好消息，但是Bixby按键也是如此，尽管它将更快，并提供更多扩展功能，但很多人还是不喜欢这个单独的按钮。

　　后置指纹识别装置的位置也被多次确认，这位置很怪异，并且相对较高，但好在不会误触弄脏镜头了。

指纹识别装置会在镜头下方，而不是之前的镜头边指纹识别装置会在镜头下方，而不是之前的镜头边

　　三星会推出更多新颜色，包括S-Pen的颜色也会跟着改变，珊瑚蓝机身+黄色的S-Pen可能是最好看的，只是这么活泼的配色放在商务机上是不是合适呢……

那只黄色的S-Pen是这次的广告色那只黄色的S-Pen是这次的广告色

　　配置信息

　　一如既往，Note9将包含不错的硬件配置。与去年那代相比，这款设备除了屏幕稍微大了一点（6.4英寸的super AMOLED屏幕，去年是6.3寸），还提高了户外能见度，也就是强光下的亮度会更高。

　　高通的骁龙845处理器没啥悬念了，根据三星以往做法，世界其他地区也可能会配备三星Exynos 9810芯片版，这跟年初的Galaxy S9和S9+是一样的。

　　除了以往6GB RAM+128GB的闪存搭配，这款手机会推出新的8GB/512GB版本。最初听说这种特殊配置将只在韩国才有。但三星昨日撤下的这款手机的介绍视频显示，理论上512GB内置加512GB存储卡拓展，最大能到1TB。

被曝光的手机盒子已经说明一切被曝光的手机盒子已经说明一切

　　从最近泄露的视频中我们了解到，Note9将借用Galaxy S9+的摄像头设置。这一点后来得到了零售商的证实，目前已经列出了所有关键的规格和功能。因此，最终，Note9应该拥有1200万像素的主摄像头，可变光圈（f/1.5-2.4）和长焦镜头，副镜头也是1200万像素，加上f/2.4光圈。

　　这两款相机将在Galaxy S9+的基础上进行升级，但升级幅度不大，只是超慢动作960fps视频片段长度将增加一倍。

　　而在手机的正面，自拍镜头将达到800万像素，还是跟虹膜扫描装置放在一起。

　　S-Pen变遥控器

　　Note9的另一大卖点将是S-Pen，尽管这支笔才是Note系列手机区别于其他手机的卖点，但在过去两年的更新里似乎都被遗忘了。新的触控笔将增加更多功能，比如当蓝牙遥控器，用于相机的快门按钮、音乐播放控制，甚至一些与游戏相关的功能。S-Pen是无线充电的，一旦插入机身，也不用担心这问题。

这颜色很出跳这颜色很出跳

　　接下来是音频部分，三星再次与AKG合作，将其智能手机与AKG耳塞捆绑在一起（但实话讲S8配备那个AKG耳塞很一般）。Galaxy Note9还很有可能配备了由AKG调教的的立体声扬声器，然把它的外放音质更好。

　　系统及其他配件

　　Note9预计将搭载Android 8.1 Oreo很三星自己的用户UI界面，4000毫安时的电池将是迄今为止续航时间最好的Note系列手机。

　　因为背部是玻璃后盖，所以无线充电是一定有的，三星在这点上做得其实比其他厂商都好一点，很早之前的S系列就支持无线充电功能，而且还是10W快充（iPhone最高只能7.5W）。

同时充手机和手表的无线底座同时充手机和手表的无线底座

　　这次据说还会推出一个快速的双无线充电器，一边充手机，一边充手表。

　　最后我们来谈谈价格。它不会比前辈更贵，大约仍是€999欧元只有，国内则是6-7千元；这价格不低，但现在所有的旗舰手机价格都很高，能跟上一代价格持平就不错了。

　　北京时间8月9日晚23点，新浪手机将直播这次发布会，欢迎届时收看。（晓光）

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