三星Note9配置公布 6.4英寸屏4000mAh大电池

8月9日，三星即将召开新品发布会，正式发布全新的三星Note9。现在距离发布会还有不到一周的时间，网络上已经流传出三星Note9的各项详细配置，如果你准备在近期购买一台新旗舰，或许等等三星Note9是一个不错的选择。

三星Note9包装盒

近日外媒公布了三星Note9的包装。从包装上面的信息来看，三星Note9将采用6.4英寸AMOLED屏幕，后置双1200万像素摄像头，其中主摄像头可在F/1.5或F/2.4之间变换，另一颗为F/2.4，支持960fps慢动作视频拍摄。前置方面，三星Note9将采用一颗800万像素的摄像头，从参数上看与三星S系列新机类似，还是不错的。

三星Note9渲染图

三星Note9的S Pen和电池很有可能是最亮眼的地方。续航方面，三星Note9搭载一块4000mAh的大电池，相信能满足绝大多数用户的使用；全新的S Pen，也将支持蓝牙，也就是说我们可以直接使用S Pen来完成拍照、音乐播放等功能。

今年的三星Note9可谓进步不小，在多个方面均有明显提升，不知道你是否准备好购买新款三星Note9了呢？