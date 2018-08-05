这么多种Surface 到底该选哪台？

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从2012年发布Surface开始，微软终于开始意识到软硬件结合的重要性，自家的系统配上自家的硬件，没有人比微软更懂如何设计出一台完美融合Windows的硬件，并如何将两者的结合带向更深的一步。

作为其旗下第一款Surface产品，Surface其内置NVIDIA Tegra 3处理器，屏幕大小为10.1英寸，最高可选64GB闪存可选，运行Windows RT操作系统。很明显当时Surface就是奔着iPad去的。

但也是从Surface为起点，微软开始慢慢完善这条产品线，这所花的心血大家有目共睹，目前 Surface产品已经基本覆盖到不同需求层次的用户，那么今天我们就来聊一聊不同版本的Surface的定位及如何选购最适合自己的Surface。

Surface Pro：平板上的完整Windows体验

所有你对于Surface的了解都源于这款经典造型，作为第一代Surface外形的继承者，微软与2013年推出Surface Pro，是微软首款搭载x86架构处理器的Surface。这是一款能够运行完整Windows系统的平板电脑，Surface Pro内置一块12.3 英寸PixelSense显示屏，分辨率为2736 x 1824 （267 PPI），前后分别安装有500万像素、800万像素能够拍摄1080p视频的摄像头，整机重量为768克。

Surface Pro将屏幕与机身融合在了一起，厚度仅为8.5毫米，但是性能却不输传统笔记本电脑，无论是办公还是在基础画质下玩一些大型游戏诸如《守望先锋》，Surface Pro都不在话下。机身接口部分包含了一个充电接口，一个SDXC读卡器接口，一个3.5毫米耳机接口，一个标准USB接口以及用于视频输出的Mini DisplayPort接口，数量不多，但该有的都有。

目前第五代Surface Pro 5888元起售，最低搭载英特尔酷睿M3处理器，4G内存，以及128G硬盘。是考虑便携及追求一定性能用户的不二之选。

Surface Go：轻量级应用，入门首选

作为Surface家族的新成员，于上月发布的Surface Go拥有与Surface Pro一样的造型，但是PixelSense显示屏缩小为10.3英寸，分辨率也降低至1800 x 1200（217PPI），相比Surface Pro，Surface Go将标准USB接口和Mini DisplayPort接口替换成了一个全功能USB-C接口（非雷电3）。

而在处理器的选择上，Surface Go也仅有英特尔奔腾4415Y这一个选项。Surface Go 售价2988元起，运行Windows 10 S操作系统，这款系统类似于之前的Windows RT系统，仅仅只能运行来自Windows商店的应用，如果想要运行商店之外的应用，你可以将系统升级至Windows 10 Pro，但升级后其性能表现相对会变弱，续航时间也会缩短。所以Surface Go适合运行轻量级应用，是入门笔记本电脑的首选

Surface Book 2：笔记本电脑的终极形态

Surface Book 2可以说是Surface家族里最为独特的产品了，它的外观看起来就是一台传统笔记本，但是其屏幕部分与底座部分可以分离，CPU和集成显卡内置于屏幕模块，而键盘底座则可以为其提供额外的电量及显示性能。

Surface Book 2有13.5与15英寸有两种屏幕尺寸可选，其中13.5英寸分辨率分别为3000 x 2000（267PPI），15英寸分辨率为3240 x 2160（260PPI），其中配备酷睿i7的机型，键盘底座除了包含一块电池之外还有一块独立显卡，其中13.5英寸机型搭载了一块配备2GB显存的NVIDIA GeForce 1050显卡，15英寸机型则搭载了一块配备6GB显存的NVIDIA GeForce 1060显卡，而配备i5处理器的机型，键盘底座内仅包含一块额外的电池，并没有独立显卡。屏幕与键盘底座的结合能够为Surface Book 2带来近17小时的电池续航。所以Surface Book 2可以看做是一Surface Pro性能的延伸。当然更高的性能带来的是更高的价格，13.5英寸起步就要9888，15英寸19888起步。不知道你会不会为这台独特的电脑买单呢？

Surface Laptop：颜值担当

Windows 10 S模式其实并不仅仅存在于Surface Go中，2017年5月发布的Surface Laptop出厂也是Windows 10 S操作系统，但它更像是一台传统形态的触控笔记本，而且性能也完完全全足够Windows 10 S流畅运行，Surface Go发布之前，Surface Laptop主攻教育市场，但是发布完Surface Go之后， Surface Laptop之后定位充满了疑惑，但是看到其设计及用料，小编认为目前的Surface Laptop就是一台主打颜值的笔记本电脑，无论是铝制外壳还是覆盖在键盘上的Alcantara材质面料，都彰显这这款产品轻奢的定位。

配置方面，Surface Laptop配备英特尔酷睿M及第七代酷睿i5和i7三种处理器，屏幕尺寸为13.5英寸，提供一个标准USB3.0接口以及一个 Mini DisplayPort接口和耳机插口和电源接口。并没有内置SD卡卡槽，扩展性有所妥协。

同时Surface Laptop一共有四种颜色可供选择，售价5888起。颜值控们应该不会拒绝这台电脑。

Surface Studio：独一无二的超大屏创作设备

作为Surface家族中唯一一台非便携式设备，微软在Surface Studio加入了一块28英寸PixelSense触控显示屏，看到这块屏幕小编就有种想要在上面涂点什么的冲动，如果说iPad Pro+Apple Pencil将屏幕作画带到了一个新的境界，那么Surface Studio就是这种组合的延伸，屏幕大到甚至不用双指放大去处理画像的细节，市面上更本没有其他的设备能够提供如此完美的创作体验。

至于配置方面，由于从16年产品发布后就一直没有更新，显卡还是NVIDIA GeForce GTX 900系列产品，但是Surface Studio的核心是那块巨大的触控屏幕，配置只要能保证这块屏幕完美运行即可。最后说到价格，其实小编并不是特别想去提及，作为市面上唯一一台能够达到这种完美创造体验的设备，你还能买得到其他相同体验的产品吗？

所以总结下来，如果你想拥有一台全功能Windows 10平板电脑，那么Surface Pro是一个不错选择，而如果你是一名学生或者是想要给自己孩子做个计算机启蒙，那么Surface Go便是入门首选，但如果你追求性能，并需要长时间在外处理工作，那么兼顾续航与性能的Surface Book 2不会让你失望，而追求颜值和品味，又有轻薄笔记本电脑需求的朋友，Surface Laptop会是你不错的选择，最后如果你是一名创作达人，又有有足够的预算，那么Surface studio作为全世界最好的创作型台式机，你没有办法找到一台比它更好的电脑了。