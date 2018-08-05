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你知道50岁的巨无霸有多努力吗？

你知道50岁的巨无霸有多努力吗？
2018年08月05日 08:19 新浪科技综合
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　　本文来自爱范儿

双层牛肉巨无霸，酱汁洋葱夹黄瓜！芝士生菜加芝麻，人人吃到笑哈哈！

　　念过这句绕口令的请举手！可能并不多……但没有人不知道巨无霸，只要他曾经踏入过麦当劳餐厅的大门。

　　早在 1968 年，巨无霸就已经成为麦当劳美国的常规产品了。今年，麦当劳迎来 50 岁生日。

　　全球消费者对巨无霸的热爱超乎想象。据麦当劳介绍，截止 2017 年的统计数据，麦当劳已经在全球售出了 13 亿个巨无霸，平均每秒就能卖出 41 个。

　　其中当然也包括中国的消费者。1990 年麦当劳在中国内的第一间餐厅开业，当时菜单上就有了巨无霸。到今天，巨无霸依然是中国最受欢迎的牛肉汉堡。其中，对巨无霸爱得最深的是北京人民——据麦当劳统计，有 1/5 的巨无霸都是在北京被吃掉的。其次是上海、广州、天津、深圳等城市。

　　巨无霸卖得怎么样，甚至能体现一个国家或地区的经济情况。1986 年至今，《经济学人》每年发布“巨无霸指数”，利用全球各国巨无霸的价格来衡量货币购买力。原因是巨无霸在全球 100 多个市场销售，所用食材的种类和规格全球基本一致，能反应当地的生产成本。因此，被选中作为衡量汇率的非正式经济坐标。

　　所以说巨无霸是汉堡届真正的“巨无霸”，没有人反对吧？有句话说得好“欲戴其冠，必承其重”，人人都爱的巨无霸其实真的非常努力！

　　你知道一个汉堡有多努力吗？

　　麦当劳希望，不管你在世界的哪一个角落，吃到的巨无霸都是同一个味道。因为，身处异乡时，没有什么比记忆中的食物更能让人感到慰藉的了。

　　三层芝麻面包、两片牛肉饼、切达芝士、结球生菜、酸黄瓜、洋葱加上巨无霸酱，这就是组成一个巨无霸所需的所有食材。

　　不仅配方全球统一，麦当劳对食材和品质都有一致的要求，尽最大的努力让每一个巨无霸都是消费者熟悉的味道。就连面包片上芝麻有几粒，麦当劳也有严格的要求。据麦当劳中国首席执行官张家茵女士介绍——每片面包片上要求有至少 270 粒芝麻。

　　巨无霸偶尔也会推出一些“变形产品”，限量供应给全球的消费者们。比如巨无霸中霸、大将巨无霸、新秀巨无霸、双曾巨无霸。这些“变形巨无霸”说明，大家的饭量越来越大了？

　　不过，在配方中，重要程度排行第一的还是“巨无霸酱”！每个巨无霸配方里有 1/3 盎司的巨无霸酱，这种酱汁使用了芥末、洋葱、酸黄瓜等原料调配。麦当劳和供应商从来没有公开过巨无霸酱的配方，网上流传着众多配方，但都不能 100% 还原巨无霸酱的味道。

　　2015 年，澳大利亚的一瓶限量版巨无霸酱曾在 eBay 上拍卖，拍出了 18000 美元！

　　巨无霸还是一个很潮的汉堡！作为流行文化的象征，很多影视作品中都有它的身影，如：《低俗小说》《重庆森林》《王牌特工》……不论是体育界的巨星，还是时尚界的潮牌，都跟巨无霸有着频繁的互动。

　　巨无霸是一个汉堡，也是一个超越汉堡的文化符号。

　　巨无霸 50 岁生日，麦当劳送上一份大礼

　　既然是巨无霸五十岁的生日，那么麦当劳会送上怎样的礼物呢？

　　8 月 3 日，麦当劳在上海宣布：

与全球同步庆祝经典产品巨无霸 50 周年，送出一套五款巨无霸收藏币 MacCoin，供粉丝分享与收藏。

麦当劳全球 CEO 史蒂夫·伊斯特布鲁克（Steve Easterbrook）说：诞生半个世纪以来，巨无霸已遍及全球，从芝加哥到北京，每天为顾客带来美味轻松的体验，巨无霸的意义已远超任何一款汉堡。MacCoin是首款以食物作为信用支撑的收藏币，全球通行，超越国界，我们用这个特别的形式和全球顾客一起欢庆巨无霸全球的50周年。

　　一起来欣赏金灿灿的 MacCoin 吧！

　　据介绍，MacCoin 全套五款设计，象征巨无霸风靡全球的不同年代，更代表巨无霸在生活、商业和潮流文化等方面的影响力。

　　币面设计元素来源于当时的艺术、音乐和流行文化：

　　70 年代的花之力量

　　80 年代的波普艺术

　　90 年代的抽象几何图形

　　00 年代世纪之交的科技元素

　　10年代的社交媒体革命

　　MacCoin 的正面是巨无霸 50 周年的字样，并用阿拉伯语、英语、印尼语、汉语、葡萄牙语、法语以及西班牙语七种不同的语言标注了有效时间。

　　重点来了，中国的消费者怎样才能获得 MacCoin 呢？请记住这个时间——2018 年 8 月 6 日周一上午  10：30 开始，中国内地超过 2500 家指定麦当劳餐厅将送出超过 100 万枚 MacCoin。

　　不用花钱买，只要在麦当劳餐厅为巨无霸唱出生日歌，就可以获得 MacCoin 一枚，图案随机，送完即止。

　　在这里，需要提醒北京市和天津市的用户——在这两个城市，顾客需要在“i 麦当劳”微信小程序提前预约，才能在  8 月 6 日 10：30 起在指定麦当劳餐厅领取。

　　MacCoin 可以收藏，也可以在全球超过50个国家和地区的麦当劳餐厅兑换巨无霸汉堡一个。

　　不多说了，有没有 8 月 6 号组团去给巨无霸唱生日歌的？请带我上车！

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