新浪手机> 新机曝光 > 正文

蚂蚁森林泄露安全隐私？通过能量分析一天活动轨迹！

蚂蚁森林泄露安全隐私？通过能量分析一天活动轨迹！
2018年08月05日 08:14 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自太平洋电脑网

　　支付宝蚂蚁森林从推出至今，一直备受好评。用户可以将低碳生活行为转化为能量，进行采集。当能量达到一定程度时，可通过所储备的能量进行线上种树操作，蚂蚁森林会在偏远需保护地区以你的名义种一颗真树。

　　从原则上看，这本是一件非常有意义的活动，鼓励用户低碳行为，减少碳排放。获取能量的形式也有很多种：可以通过“行走捐”“共享单车”“线下支付”等等方式，来获取能量。

　　上个月，蚂蚁森林更是立功！一女演员陷入传销组织，手机被没收，无法与外界联系。最终，其朋友发现女演员一月之内没有在蚂蚁森林偷过自己能量，也没有收过自己能量。判断事情不正常，最终报警，女演员中最获救。

　　蘑菇也在蚂蚁森林中中毒，每天早上起来第一件事就是：偷能量。经过两年的不懈努力，在蚂蚁森林共种了四棵树保护了一平米自然湿地。但是，经过长期对蚂蚁森林的体验来看，发现蚂蚁森林其实也在变相泄露用户隐私。最终，得出了一个结论：通过蚂蚁森林的能量，就能基本分析出一个人一天的活动轨迹！

　　首先，蚂蚁森林“行走捐”刷新时间为早上8点。在8点过后，前一天行走能量值就会显现，并且可以偷取。经过几天测试来看，换算比例初步约为100：1。如果，你的男朋友在步数上屏蔽了你，并且前一天告诉你我哪里都没有去，第二天8点，你可以查看他的行走步数，如果能量值为500那就代表前一天大约走了5万步左右，所以，你懂的。

　　我们再来看第二个收集能量的方式：共享单车。此能量的结算方式与行走捐不同。能量刷新时间为12小时。我们可以从规则底部看到，支付宝扫码开启共享单车后，骑行时长大于3分钟即可获得蚂蚁能量。此外，每分钟可获得1.8g蚂蚁森林能量，单次上线30分钟，单日上限88分钟。从这一点我们很容易就能得出结论。如果用户能量总值在54左右且没有被偷取，或能通过判断总值能量为54。我们就可以判定该用户一天使用共享单车具体时间，通过骑行集体时间，判断出骑行距离。

　　线下支付：线下支付的规则在于，每笔金额大于1元时，可累计5g能量，例如吃饭扫码支付，便利店线下支付等等。因为5g能量值最好判断，当用户能量值满值为5g时，说明该用户发生线下消费行为，如果多个能量值为5g时。说明该用户发生了多笔下线支付宝消费。例如：小明说，我减肥今天一天都在家没吃饭。然后第二天能量出现好几个5g。这就说明，小明前一天肯定出门了，并且进行了线下扫码消费，可能进行了实物消费。

　　生活缴费：使用支付宝、电费、燃气费，每笔可以获取能量产生为262g。

　　网络购票：使用支付宝购买电影票，演出票能量产生为180g/笔。

　　等等等等~

　　根据蚂蚁能量值产生的具体算法，我们不难判断出该用户一天活动的具体轨迹。

　　例如我截取了支付宝内一好友前一天蚂蚁森林的能量值：

　　136g满格能量，说明该用户在最近一天时间内进行了网购火车票，所以获得136g/笔能量。

　　96g能量满格约为104g，而地铁购票每次可获得52g能量。说明该用户在前一天乘坐地铁出行两次，所以获得104g能量。

　　28g能量为绿色包裹能量，约被偷取12g左右，满额应该为40g，可以推算出该用户当天有一次快递寄出行为。

　　64g能量为ETC缴费，被偷取5g能量左右，满格能量约为69g，可以推算出该用户当天开车多次使用ETC缴费模式。

　　剩下的76g能量可能为步行能量或共享单车能量。按照步数能量算法，该用户当天可能不行7600步左右。

　　综合推算：购买火车票、地铁出行两次、发快递一次、ETC缴费3次，整天步行约7600步左右，初步可以推算出该用户处于正在出差的一个过程，前一天有着较高的活动量，并且没有5g能量值的出现，说明当天该用户没有发生下线购物行为。出差一般都是管饭的，符合出差逻辑。综合得出，该用户前一天应该在外出差。

　　有用户肯定会问？有什么办法能避免这些呢？答案也很简单，我们只需在设置中打开“隐藏能球量数值”即可。如果仍然担心自己信息泄露的话，可以点击关闭蚂蚁森林即可，关闭后可根据需要重新开通使用。

　　整体来说，蚂蚁森林出发点还是很不错的，通过低碳行为减少碳排放从而获取能量，再继而通过能量的收集转换为偏远地区进行绿化种植。增加绿色行为，减少碳排放，增加环保行为，值得点赞！但是，希望用户在体验蚂蚁森林带给大家乐趣与快乐的同时，也注重保护个人隐私，快乐低碳，快乐种树。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有