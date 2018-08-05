蚂蚁森林泄露安全隐私？通过能量分析一天活动轨迹！

本文来自太平洋电脑网

支付宝蚂蚁森林从推出至今，一直备受好评。用户可以将低碳生活行为转化为能量，进行采集。当能量达到一定程度时，可通过所储备的能量进行线上种树操作，蚂蚁森林会在偏远需保护地区以你的名义种一颗真树。

从原则上看，这本是一件非常有意义的活动，鼓励用户低碳行为，减少碳排放。获取能量的形式也有很多种：可以通过“行走捐”“共享单车”“线下支付”等等方式，来获取能量。

上个月，蚂蚁森林更是立功！一女演员陷入传销组织，手机被没收，无法与外界联系。最终，其朋友发现女演员一月之内没有在蚂蚁森林偷过自己能量，也没有收过自己能量。判断事情不正常，最终报警，女演员中最获救。

蘑菇也在蚂蚁森林中中毒，每天早上起来第一件事就是：偷能量。经过两年的不懈努力，在蚂蚁森林共种了四棵树保护了一平米自然湿地。但是，经过长期对蚂蚁森林的体验来看，发现蚂蚁森林其实也在变相泄露用户隐私。最终，得出了一个结论：通过蚂蚁森林的能量，就能基本分析出一个人一天的活动轨迹！

首先，蚂蚁森林“行走捐”刷新时间为早上8点。在8点过后，前一天行走能量值就会显现，并且可以偷取。经过几天测试来看，换算比例初步约为100：1。如果，你的男朋友在步数上屏蔽了你，并且前一天告诉你我哪里都没有去，第二天8点，你可以查看他的行走步数，如果能量值为500那就代表前一天大约走了5万步左右，所以，你懂的。

我们再来看第二个收集能量的方式：共享单车。此能量的结算方式与行走捐不同。能量刷新时间为12小时。我们可以从规则底部看到，支付宝扫码开启共享单车后，骑行时长大于3分钟即可获得蚂蚁能量。此外，每分钟可获得1.8g蚂蚁森林能量，单次上线30分钟，单日上限88分钟。从这一点我们很容易就能得出结论。如果用户能量总值在54左右且没有被偷取，或能通过判断总值能量为54。我们就可以判定该用户一天使用共享单车具体时间，通过骑行集体时间，判断出骑行距离。

线下支付：线下支付的规则在于，每笔金额大于1元时，可累计5g能量，例如吃饭扫码支付，便利店线下支付等等。因为5g能量值最好判断，当用户能量值满值为5g时，说明该用户发生线下消费行为，如果多个能量值为5g时。说明该用户发生了多笔下线支付宝消费。例如：小明说，我减肥今天一天都在家没吃饭。然后第二天能量出现好几个5g。这就说明，小明前一天肯定出门了，并且进行了线下扫码消费，可能进行了实物消费。

生活缴费：使用支付宝、电费、燃气费，每笔可以获取能量产生为262g。

网络购票：使用支付宝购买电影票，演出票能量产生为180g/笔。

等等等等~

根据蚂蚁能量值产生的具体算法，我们不难判断出该用户一天活动的具体轨迹。

例如我截取了支付宝内一好友前一天蚂蚁森林的能量值：

136g满格能量，说明该用户在最近一天时间内进行了网购火车票，所以获得136g/笔能量。

96g能量满格约为104g，而地铁购票每次可获得52g能量。说明该用户在前一天乘坐地铁出行两次，所以获得104g能量。

28g能量为绿色包裹能量，约被偷取12g左右，满额应该为40g，可以推算出该用户当天有一次快递寄出行为。

64g能量为ETC缴费，被偷取5g能量左右，满格能量约为69g，可以推算出该用户当天开车多次使用ETC缴费模式。

剩下的76g能量可能为步行能量或共享单车能量。按照步数能量算法，该用户当天可能不行7600步左右。

综合推算：购买火车票、地铁出行两次、发快递一次、ETC缴费3次，整天步行约7600步左右，初步可以推算出该用户处于正在出差的一个过程，前一天有着较高的活动量，并且没有5g能量值的出现，说明当天该用户没有发生下线购物行为。出差一般都是管饭的，符合出差逻辑。综合得出，该用户前一天应该在外出差。

有用户肯定会问？有什么办法能避免这些呢？答案也很简单，我们只需在设置中打开“隐藏能球量数值”即可。如果仍然担心自己信息泄露的话，可以点击关闭蚂蚁森林即可，关闭后可根据需要重新开通使用。

整体来说，蚂蚁森林出发点还是很不错的，通过低碳行为减少碳排放从而获取能量，再继而通过能量的收集转换为偏远地区进行绿化种植。增加绿色行为，减少碳排放，增加环保行为，值得点赞！但是，希望用户在体验蚂蚁森林带给大家乐趣与快乐的同时，也注重保护个人隐私，快乐低碳，快乐种树。