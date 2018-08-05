三星Note9全曝光:价格直逼iPhone X 好像没别的亮点

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还有5天，今年的 Android 旗舰三星 Galaxy Note9 即将在美国纽约的‘Galaxy UNPACKED 2018’ 新品发布活动中揭晓。

但谁能想到，最近一段疑似 Galaxy Note9 的官方宣传视频被曝光，除此之外，Galaxy Note9 的零售版包装盒也在 Twitter 上遭到了曝光，30 秒的官方视频，一张背面的包装盒照片，似乎已经把 Galaxy Note9 绝大多数秘密公之于众。

现在，关于该机的种种传闻正如一块块拼图，正试图将 Note9 的大致情况拼凑出来…

不是刘海屏，外观与 Note8 相似

根据泄露的官方宣传视频，此次 Galaxy Note9 的外观大致上与 Note8 相似，它们都采用了双面玻璃的设计，并且搭载了全视曲面屏。同时，外观还是延续着近几代 Galaxy Note 系列的硬朗风格，整体造型较为方正。

▲ 图片来自：DeviantArt

有意思的是，手机正面的屏占比似乎与 Note8 维持在相近的水平，屏幕的顶部和底部留有一小块空间，顶部放置了听筒、前摄以及一众传感器。

至于屏幕，曝光的 Galaxy Note9 零售版包装盒已经告知了我们，是一块参数与 Note8 相近的 6.4 英寸 QHD+ Super AMOLED 屏幕，相比 Note8，这块屏幕似乎仅仅只是尺寸上多了 0.1 英寸，至于屏幕其他方面的特性，我们尚不得知。

而背面差异比较大，虽与 Note8 的横排双摄排列方式一致，但指纹识别从双摄模组的右侧移到了下方。这基本上也意味着，Galaxy Note9 很大程度不会用屏下指纹解锁技术了。同时，手机的底部还配有 3.5mm 音频接口和 Type-C 接口。

▲ 图片来自：YouTube

此外，有传闻称今年三星 Galaxy Note9 首批将提供四种配色，分别为迷夜黑、夕雾紫、莱茵蓝以及全新的棕色，宣传视频中出现或许就是传闻中的莱茵蓝。

金色 S Pen，可当遥控器？

此次预告的视频中，三星重点展示了新的 S Pen。

对于 Galaxy Note 系列来说，S Pen 一直是它身上的重点功能，经历到好几年的迭代升级，现在 S Pen 已经相对成熟。与 Galaxy Note8 一样，Galaxy Note9 的 S Pen 也支持锁屏状态下的书写绘画。

▲ Galaxy Note8 和 S Pen

但关于 S Pen 的功能，零售版包装盒也透露了一些信息，比如 S Pen 配备了蓝牙，可以成为手机的遥控器，允许用户拍照和控制多媒体播放。

▲ 三星官方泄露的 S Pen

Reddit 上的网友还补充称，新的 S Pen 电池续航时间为 30 分钟，可在30 秒内充满电。

硬件配置几无悬念，相机可能有亮点

根据此前消息，三星 Galaxy Note 9 将搭载高通骁龙 845 芯片（部分版本搭载的是三星 Exynos 9810 芯片），最高配备 6GB 或 8GB 内存，支持无线充电，并支持 IP68 等级的防护。

根据外媒 SamMobile 的说法，三星将在 Note9 的相机中使用其新的 ISOCELL Plus 相机传感器，这款传感器将首发于 Galaxy Note9。

该外媒称，新型的传感器可以为照片提供更高的色彩饱和度，并且它对光线的灵敏度提高了 15%，因此，能拍出更鲜艳，更清晰的照片。

尽管我们尚不得知其相机的传感器型号，但从零售版包装盒提供的信息来看，摄像头的参数已经一目了然。

三星 Note9 将配备两颗 1200 万像素摄像头，其中一颗光圈与 Galaxy S9 一样，可变光圈可以在 f/ 1.5 和 f/2.4 两者间进行切换，另一颗光圈不可变为 f/2.4，手机支持 960 帧慢动作视频拍摄，前摄则为 800 万像素。

长达一天的续航，最高 512GB 存储以及强劲的拓展能力

从曝光的包装盒信息来看，Galaxy Note9 或将配备 4000 mAh 容量的电池，这与此前外媒 Forbes 曝光的信息一致。而宣传视频也进一步揭示这 4000 mAh 容量的电池将为 Galaxy Note9 带来长达一天的续航。

▲ 图片来自：WinFuture.de

存储方面，有传闻称 Galaxy Note9 将会另外发布一款存储容量高达 512GB 的版本，这或许是继锤子坚果 R1、华为 Mate RS 保时捷设计限量版之后，全球第三款 512GB 容量的 Android 旗舰。

除此之外，全新的 Galaxy Note9 还将支持最高达 1TB 的 micro SD 卡拓展，大容量的存储和拓展性，能为用户带来更强大的信息存储能力。

Galaxy Note9 发布时间以及售价

在外媒 WinFuture 最近发布的报道中提到，Galaxy Note9 的售价可能会接近 1000 英镑（约合人民币 8883 元）左右，这与苹果的 iPhone X 价格相当。

▲ 图片来自：站长之家

该报道称，Note9 将会有一个基本款 128GB 容量的版本，售价 935 英镑（约合人民币 8306 元），而 512GB 容量版本的售价则为 1115 英镑（约合人民币 9905 元）。与此对比，Note9 最便宜的型号（128GB）比 Galaxy S9 贵了 196 英镑（约合人民币 1741 元）。

至于发布时间，三星官方已经确认将于 8 月 8 日在美国纽约发布 Galaxy Note9，而国行版 Galaxy Note9 的发布会则将于 8 月 15 在上海发布。