新浪手机> 新机曝光 > 正文

小霸王Z+新游戏电脑参数详情：采用AMD定制处理器

小霸王Z+新游戏电脑参数详情：采用AMD定制处理器
2018年08月05日 07:59 IT之家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　小霸王在8月3日的ChinaJoy现场公布了全新的小霸王Z+新游戏电脑，小霸王表示这台设备和美国AMD公司合作打造，搭载Windows 10系统，据称防破解、无外挂，还有游戏独占大作，售价4998元。

　　而现在外媒通过对小霸王这颗芯片的研究，分析出了AMD定制处理器的参数以及性能，表示小霸王这颗定制版AMD芯片搭载的是最新的锐龙C PU和Vega GPU，图形性能比PS4要强。

　　著名的科技网站Anandtech查询资料发现了小霸王采用的这颗处理器的具体参数，称它采用了四核心八线程的Zen架构处理器，频率达到了3.0GHz，同时搭载基于Vega架构的GPU，共24个CU，总计1536颗流处理器，另外GPU的频率达到了1.3GHz，同时小霸王定制版芯片搭载的是8GB GDDR5内存。

　　从纸面参数来看，小霸王的图形性能已经强于索尼PS4和微软Xbox One，与PS4 Pro和Xbox One X略有差距，但是考虑到它采用的是AMD最新的Zen处理器，因此在CPU性能上远高于现在的游戏主机，因此在小霸王Z+新游戏电脑上可以运行较高帧率的游戏。

小霸王处理器AMD
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有