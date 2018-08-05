小霸王Z+新游戏电脑参数详情：采用AMD定制处理器

小霸王在8月3日的ChinaJoy现场公布了全新的小霸王Z+新游戏电脑，小霸王表示这台设备和美国AMD公司合作打造，搭载Windows 10系统，据称防破解、无外挂，还有游戏独占大作，售价4998元。

而现在外媒通过对小霸王这颗芯片的研究，分析出了AMD定制处理器的参数以及性能，表示小霸王这颗定制版AMD芯片搭载的是最新的锐龙C PU和Vega GPU，图形性能比PS4要强。

著名的科技网站Anandtech查询资料发现了小霸王采用的这颗处理器的具体参数，称它采用了四核心八线程的Zen架构处理器，频率达到了3.0GHz，同时搭载基于Vega架构的GPU，共24个CU，总计1536颗流处理器，另外GPU的频率达到了1.3GHz，同时小霸王定制版芯片搭载的是8GB GDDR5内存。

从纸面参数来看，小霸王的图形性能已经强于索尼PS4和微软Xbox One，与PS4 Pro和Xbox One X略有差距，但是考虑到它采用的是AMD最新的Zen处理器，因此在CPU性能上远高于现在的游戏主机，因此在小霸王Z+新游戏电脑上可以运行较高帧率的游戏。