任天堂复古红白机六月销量再超PS4/XBOX ONE

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自2016年底任天堂发布其复古红白机NES Classic后收到了许多游戏主机迷的追捧，短时间内迅速占领全美游戏主机排行榜第一名，甚至一度脱销奇货可居，令任天堂本堂也措手不及，一直到去年4月停产时，该款机器全球共卖出超过200万台。

值得庆幸的是，今年6月，任天堂又重新上架了这款机器，与去年一样，再次上架的NES Classic在销售首月力压索尼PS4，微软Xbox One甚至自家的Switch摘得销量第一桂冠。

NES Classic能够取得如此出色的成绩与其销售策略是分不开的，首先复刻这一怀旧牌就打的那些早期主机玩家措手不及，当年抱着有线手柄坐在老式电视机前打游戏的感觉又回来了。其次这台机器售价不到60美元，无疑也降低了这款产品的购买门槛，即便你不是任天堂的死忠粉，依然可以用不是那么昂贵价格，去体验35年前的游戏时光。

NES Classic内置30款经典游戏，包括《超级马里奥兄弟》、《都市掠影》、《大金刚》、《塞尔达传说》、《吃豆人》等，并允许每款游戏拥有4个自定义存档。随机附赠的手柄无论外观、按键排布还是手感几乎与原版体验一致，接口也兼容Wii及Wii U，所以你可以将其连接至上述两款设备进行游戏。视频输出部分NES Classic通过一条HDMI线缆连接至电视机。

目前任天堂尚未透露是否计划推出更多的小型复古游戏机，但如果任天堂真的这么做，其第三代游戏主机Nintendo 64或许会是下一个选择，当然小编还是想着任天堂哪天能把Game Boy复刻了，毕竟Game Boy在小编的童年可是件不可或缺的玩具。