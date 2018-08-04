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新iPhone命名出炉？我们来看看“最真实”的新iPhone

新iPhone命名出炉？我们来看看“最真实”的新iPhone
2018年08月04日 12:33 新浪手机
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　　新浪手机讯 8月4日下午消息，最近关于苹果秋季发布会举办时间的消息越来越多，当然发布会的主角之一新iPhone的消息也不绝于耳。最近外媒MobileFun将新iPhone的网传消息“组装起来”，一起来看看新iPhone的样子。

新iPhone 命名方式新iPhone 命名方式

　　从年初消息就在强调，今年或将有三款iPhone同时推出。它们分别是在iPhone X的基础上推出一款尺寸更大更旗舰的6.5英寸产品，和iPhone X尺寸相同的5.8英寸旗舰；另外还有一款采用6.1英寸LCD屏幕缩配版iPhone。

　　MobileFun根据网上的信息制作了三款iPhone的外观，从视频中我们看到，外媒模拟出的新iPhone在材质上没有变化，依然是玻璃背板+不锈钢金属中框，6.1英寸为单颗摄像头，而6.5英寸在前置Face ID增加了双摄功能。

　　至于命名方式，MobileFun也给出了具体名称。6.5英寸iPhone为iPhone XS Plus，6.1英寸为iPhone（2018），而5.8英寸iPhone叫iPhone XS。

　　当然在发布会之前，这些还只是传闻，具体新iPhone是否如外媒预料，我们还得等发布会揭晓。（瑞豪）

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