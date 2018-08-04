苹果市值已破万亿 但华尔街预测还将继续上涨

新浪科技讯 北京时间8月4日上午消息，苹果股价周五小幅上涨，但其市值仍然与一天前刚刚突破的1万亿美元大关非常接近。不过，华尔街分析师预计，该股还有更大上涨空间。

在周四成为美国首家市值突破1万亿美元的上市公司后，苹果周二微涨0.29%，报收于207.99美元，盘中最低为205.48美元，最高位208.74美元，围绕207.0425美元的1万亿美元市值关口上下波动。

亚特兰大Synovus Trust投资组合经理丹尼尔·摩根（Daniel Morgan）认为，苹果股价周二的波澜不惊只是上涨中继，而非下跌标志。

“这就像马冲过终点线后说，我已经筋疲力尽了。”摩根说，他的公司持有超过20万股苹果股票，“周二发布的财报非常强劲，所有的投资者都关注1万亿美元，这两件事情耗尽了苹果目前的交易力量。整个这个星期都被苹果吞没。”

即便按照1万亿美元的市值计算，苹果股价仍然比较便宜。摩根表示，该股目前对应未来12个月的市盈率不到16倍，他比较舒服的市盈率是18或19倍。

“我认为这是合理水平，所以不觉得有任何风险，尽管有的人说已经达到1万亿美元了，应该踩刹车了。如果是亚马逊或Netflix达到1万亿美元，我们可能会从长计议。”他说。

Netflix目前对应未来12个月的市盈率达到93.8倍，亚马逊为83.74倍。

“如果苹果市盈率达到20倍，那就很疯狂了。”他说。他估计苹果股价年底前最高可达220美元。

亚马逊、微软和Alphabet都在争夺第二家市值突破1万亿美元关口的美国公司头衔。

多数卖方分析师似乎都认为1万亿美元只是苹果继续上涨的一个里程碑。根据汤森路透汇总的数据，他们给出的目标价中位数为218.50美元，平均数为215.46美元。

最高的预期来自Monness Crespi Hardt分析师布莱恩·怀特（Biran White），该公司给出的目标价为275美元，对应市值为1.3万亿美元。他自称是第一个给予苹果1万亿美元估值的华尔街分析师。

尽管市值创纪录，但怀特说：“苹果是当今世界上最低估的股票之一。”

Gullane Capital管理合伙人特力普·米勒（Trip Miller）表示，苹果股价“还应该更高”。“他们的营收高度依赖一款产品，我认为这是其估值折价的原因。”他同时还持有亚马逊股票。（鼎宏）