索尼移动中国营销总监张舞阳离职：化身索狗守护你们

索移中国营销总监@暴雨骄阳张舞阳 8月3日下午发布个人微博，表示已从索尼移动离职，称你们是世界上最好的用户，你们是索尼真正的骄傲和荣誉，有幸和你们风雨同路，值得我骄傲一生。虽然不能再为索尼服务，我会化身索狗守护你们大法与你同在。

在微博中张舞阳表达了离职索尼移动的惜别之情，但又似乎有些无奈。

愿你三冬暖，愿你春不寒； 愿你天黑有灯，下雨有伞。愿你路上有良人相伴，愿你所有快乐 无需假装，愿你此生尽兴、赤诚善良。愿时光能缓，愿故人不散； 愿有人陪你颠沛流离，愿你惦念的人能和你道早安，愿你独闯的日子里不觉得孤单。愿你人间走一遭，圆满了三界六道，看透了是非善恶； 从此福来心至，皆是逍遥。

值得注意的是，索尼移动中国营销总监张舞阳离职似乎早有迹象，在8月1日，张舞阳在微博上的一番话已似乎暗示要离开索尼移动。

凛冬将至，没有任何一片雪花是无辜的…你永远无法叫醒一群装睡的人，正如你一直珍惜的勇气、善意、梦想和坚持在别人眼中可能只是一个笑话。

值得注意的是，张舞阳7月份还在微博表示，这是20年来索尼移动中国最激进的渠道和价格体系改革，与苹果三星相比，今天索尼移动采取的超过20%的价格降维打击策略，是真正给中国大陆的索粉带来实在福利回馈的举措，在一个渠道成本和税负几乎是全球最高的市场，力求推进一个在今后长期坚持比海外价格一致甚至更低的价格及渠道战略改革，在过去两个月里，我们筚路蓝缕，举步维艰。所幸，我做到了。