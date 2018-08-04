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得1分！iFixit拆解微软Surface Go：端口多电池小

得1分！iFixit拆解微软Surface Go：端口多电池小
2018年08月04日 08:26 IT之家
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　　微软Surface Go已经在美国和加拿大正式上市开售，这款10英寸的Surface平板电脑是有史以来最小、最实惠的Surface。现在iFixit给出了新的微软Surface Go设备完全拆解报告，并发布了结论。

　　iFixit团队对Surface Go搭载的端口数量印象深刻，注意到这款低价的Surafce平板电脑设备提供的端口比苹果MacBook Pro还多，包括microSDXC插槽、耳机插孔、USB-C端口、Surface连接器、键盘连接器和Surface Dial支持。

　　令人感到惊讶的是，Surafce Go电池容量只有26.12 Wh（电池续航时间为9小时），而苹果iPad为32.9 Wh。

　　他们还比较关心平板电脑的被动散热，这对于平板电脑来说很好，但可能不足以替代PC。

　　总的来说，iFixit给予Surface Go的可修复性评分仅为1分（分数越低意味着越难修复）。

　　下面是几个注意点：

　　较小的外形似乎使玻璃更容易移除而不会断裂，但它仍然非常难以操作。

　　如果是用来替代PC，但缺乏可升级性将严重限制设备的使用寿命。

　　缺乏模块化，尤其是在高磨损端口上，使得维修可能会更昂贵。

　　粘合剂容纳许多组件，包括显示器和电池。

　　更换任何部件都需要拆下显示器组件，这是一种易损坏的（昂贵）部件。

图片来自iFixit图片来自iFixit
iFixitSurfaceGo
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