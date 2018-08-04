出淤泥而不染的荷花原来还可以这样拍

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“接天莲叶无穷碧 映日荷花别样红”，杨万里的一首《晓出净慈寺送林子方》道出了夏日荷花别样的风姿。从古至今，关于荷花的诗词、画作更是数不胜数，而对于摄影爱好者来说，拍摄荷花自然也是夏日中最易捕获的拍摄题材之一。

拍摄器材：尼康D4 拍摄参数：F5.6 ISO 100 1/320s 400mm

但是，就如同蛋炒饭最易烧也最难烧一样，拍荷花也不是配备上长焦镜头三脚架就算完事了，拍荷花真的只要拍荷花就可以了吗？今天的《摄影基本技》，我们就来聊聊怎样才能拍出让人眼前一亮的夏日荷花吧。

我们要做哪些准备工作？

当我们计划要拍摄荷花了，那自然要做一些准备工作。

最佳时间

第一件事你就要搞清楚拍摄荷花的最佳时间。如果想要拍摄完全的荷花，早起是必须的，如果你在8点前还没有到荷花池，那基本上你就可以直接打包回家了。

因为一般拍摄荷花的最佳时间为早上8点30—10点左右，除了光线好外，荷花在这个时候开得正好。等到了中午后荷花就开始逐渐收缩，傍晚虽然光线条件不错，但这时候的荷花已经完全收缩，你再去拍，就拍不到开得正盛的荷花了。

拍摄器材：佳能EOS 5Ds 拍摄参数：F4 ISO 100 1/500s 200mm

再从光线方面说，清晨的光线条件比较适合表现出荷花的柔美与听吧，正午的顶光相对来说就会使画面缺少层次感。至于傍晚的光线虽然也可以表现出荷花的柔美，但偏向暖色系的色温其实与荷花淡雅的色彩稍显违和，不利于意境的表达。

拍摄器材：佳能EOS 5Ds 拍摄参数：F4 ISO 100 1/320s 200mm

所以，要拍摄荷花首先要做的就是不能偷懒，早起才有荷花拍。至于天气状况其实不用太在意，因为晴天、雨天或者是多云阴天的天气状况下，荷花都会有不同的表现形态，就看你更希望拍到什么样的了。

拍摄器材

拍荷花不同于你拍路边的小花，随便手机就能搞定。可以的话，尽量还是选择单反/无反相机，你想多一点细节表现的自然是画幅越大越好了。

镜头方面，只要不是盆栽荷花，荷花池中的荷花，还是尽可能使用70-200mm这样的长焦镜头。如果需要拍摄池塘中央的荷花的话，400mm以上焦段的镜头也得带一支。

既然要用到长焦镜头了，那三脚架也同样是少不了的。即便现在很多长焦镜头都自带防抖性能，70-200mm或许能举一会，400mm真的就铁臂也没办法拍很久了，到时候再防抖的镜头也禁不住我们手臂的晃动。

如果你手中还有偏振镜的话也可以带上，在某些环境下可以压暗荷叶的反光。另外偏振镜还可以增加对荷花的饱和度，对荷花质感的表现有突出作用。又或者你想为荷花制造一点“露珠”，可以带个喷壶之类的，我们不建议口喷，要文明拍花。

拍荷花的技巧

做好了准备工作，现在就开始拍荷花吧。拍荷花时要注意些什么呢？

拍摄用光

一般来说拍摄荷花，我们多半是用前侧光、侧逆光以及逆光。建议大家尽量选择一个四周都可以拍摄的荷花池塘，这样就能让自己有更多的发挥空间。

拍摄器材：尼康D4 拍摄参数：F5.6 ISO 100 1/320s 400mm

相对来说，逆光和侧逆光对荷花的质感表现会更好，而测光则能更好的表现荷花的立体感。当然这只是理论上的说话，什么才是最合适的光线，还要在拍摄的时候仔细观察。

拍摄器材：尼康D4 拍摄参数：F5.6 ISO 100 1/640s 400mm

如果你有需求的话，还可以利用反光板对荷花暗部进行补光，不过仅限反光板。闪光灯就免了吧，不仅会破坏白平衡，也会让画面变得不是很自然。

拍摄器材：佳能EOS 5Ds 拍摄参数：F4 ISO 100 1/320s 200mm

此外，由于荷花的特性有点像向日葵，也就是有明显的趋光性，所以往往花形好的一面都是顺光的。所以如果想要获得更好的花形，前侧光拍摄就是个不错的选择。

构图方式

由于荷花拥有很高的茎，如果你拍摄单株荷花时，可以采用竖构图，但如果仅是拍摄单朵荷花，横构图就会更合适了。需要注意的是，由于人们传统对荷花是建立在“出淤泥而不染”的理解上，所以在拍摄时尽量保持画面不要倾斜。

拍摄器材：尼康1 V3 拍摄参数：F5 ISO 160 1/1250s 175mm

这世界上没有完全一样的人，那就自然不会有完全一样的荷花。所以当池塘中有大片荷花时，你会发现它们呈现的形态都不太一样。有的荷花会高高耸立在荷叶上，有的会藏在荷叶中，因此就需要你通过对美的理解，不断调整角度来进行拍摄。

而在拍摄花朵的选择上，可以选择盛开的荷花，也可以选择含苞欲放的花蕾，甚至可以是花瓣已经有部分脱落的花形来拍摄。有时候拍摄残荷会比全盛的荷花更有意思，配合夕阳西下，其义自见。

拍摄器材：尼康D4 拍摄参数：F5.6 ISO 100 1/160s 400mm

拍摄器材：尼康D4 拍摄参数：F5.6 ISO 4500 1/8000s 400mm

在拍摄的角度方面，低角度仰拍、高角度俯拍以及水平角度拍摄都可采用。低角度可以更好的凸显荷花高洁的品行，高角度则可以使绿色的荷叶浮于水面，荷花点缀其中，能很好的展现花瓣的层数和花芯的形状颜色。至于水平角度拍摄，则要注意画面构图的安排，比如将荷花的倒影一并拍入，上下对称相映成趣，就别有一番风味在心头。

拍摄器材：尼康D4 拍摄参数：F5.6 ISO 100 1/400s 400mm

我们拍摄荷花除了拍摄完整的荷花外，也可以拍摄荷叶遮挡住部分的荷花，半遮半露，更能引起人的遐想。

拍摄器材：尼康D4 拍摄参数：F5.6 ISO 100 1/640s 400mm

拍摄器材：尼康D4 拍摄参数：F5.6 ISO 100 1/640s 350mm

另外，我们还可以适当的利用点缀物来拍摄荷花，比如我们常会看到有蜻蜓栖息在荷花上，就是个很好的画面。在发现荷花上有蜻蜓时不要着急靠近，先将相机的曝光等参数设定好后，再调节合适的焦段，就算蜻蜓受惊飞走了也没关系，我们只要有足够的耐心，还是会等到蜻蜓再次飞回原来的位置。不过需要注意的是要控制好蜻蜓和荷花的比例，如果荷花太大，而蜻蜓太小，就看上去很不美丽了。

拍摄器材：尼康D4 拍摄参数：F5.6 ISO 100 1/400s 400mm

有时候，不要把目光只放在荷花上，荷叶、整个荷塘都可以拍摄出优秀的作品，思路需要扩展一下。总而言之，要拍好荷花并不是一件太难的事，多换几个角度，多注意周边的环境和思考，总能拍出令自己满意的作品。不要怕夏天太热，美，从来是不讲时节的！

拍摄器材：尼康D4 拍摄参数：F5.6 ISO 1100 1/8000s 400mm