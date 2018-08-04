动不动就被窥屏？学会这 4 招，给你的电脑加把锁

本文来自爱范儿
在电脑里，总是藏着不少我们的秘密以及工作信息。打开电脑工作时，最讨厌的就是遇上窥屏的人。
这次，我们以 macOS 为例，讲一下为了保护自己苹果电脑里的文件安全，我们可以怎么做？当然，Windows 用户不要着急，给你们的有用功正在路上。
懒人目录
保护隐私第一步
屏保程序设置
创建只写文件夹
使用‘磁盘工具’创建加密磁盘映像
保护隐私第一步
为了防止别人未经同意查看我们的电脑，第一步就是设置登录密码。同时设置睡眠或者开始屏幕保护程序时，需要输入密码才能进入。
首先在系统偏好设置中，找到‘安全性与隐私’-‘FileVault’。只有打开 FileVault 时，在 Mac 处于睡眠状态时或在离开屏幕保护程序后需要密码才能登录。
接着，在‘安全性与隐私’-‘通用’中，设置在进入睡眠或者开始屏幕保护程序后预定的时间内，就需要输入密码。
还可以让那些趁你走开，偷偷打开电脑想登陆的人，看到预设在屏幕锁定时显示的信息，比如‘休眠锁屏中，别看了哈！’。
屏保程序设置
休眠中的屏保，我们可以设置得耿直一点，将想对窥屏者说的心里话放在上面。
先在电脑上创建一个文件夹，将想要变成屏保的图片都放在里面。我放在了‘最讨厌窥屏了’这个文件夹里面。
然后在系统偏好设置中找到‘桌面与屏幕保护程序’，进入‘屏幕保护程序’，在左边选择一种屏保方式，将屏保图片的来源，选择为‘最讨厌窥屏了’这个文件夹。这样就设置好了。
不过我们还可以有更加高级的操作，就是通过对触发角的设置，让电脑快速启动屏幕保护程序。
在‘屏幕保护程序’页面的右下角找到‘触发角’，就能设置鼠标移动到四个角度所触发的程序。这些程序就包括启动 / 停用屏幕保护程序、将显示器置入睡眠状态等等。
我们尝试将左上角设置成触发‘启动屏幕保护程序’的位置，平时离开电脑时，只要将鼠标移到屏幕的左上角，电脑就会进入屏保程序，播放我们设置好的图片。
创建只写文件夹
在 Mac 中创建加密文件夹的方法不少，创建一个只写文件夹，是其中一种方式。
首先我们建立一个普通的文件夹‘不能说的秘密’，再点击打开‘显示简介’页面，拉到最后的‘共享与权限’。
再打开最右下角的锁，接着将所有权限修改成‘只写（投件箱）’，最后把右下角的锁关上。一个只写文件夹就创建好了。
我们尝试将一张图片投入这个文件夹中，就会看到这样一个弹窗，点击‘好’，将文件投进去。
当我们点击这个文件夹的时候，会看到‘不能打开文件夹’的提示。
这时候不要着急，只要按照上面的操作，去到文件夹的‘共享与权限’中，将权限修改为‘读与写’即可。
使用‘磁盘工具’创建加密磁盘映像
创建只写文件这个操作，需要在文件简介中比较复杂地修改权限，而利用苹果电脑的‘磁盘工具’，我们可以直接创建加密的磁盘映像。
在苹果电脑启动台（LaunchPad）的‘其他’中，打开‘磁盘工具’，点击‘文件’-‘新建映像’-‘空白映像’。
在新建映像的窗口中，我们将这个磁盘映像取名为‘AppSo 不能说的秘密’，大小设置为 250 MB。存储位置为桌面，对外显示的磁盘映像文件名为‘加密文件夹’。
在加密一栏中，我们设置为‘128 位 AES 加密’，在设置好密码后，加密磁盘映像就创建成功了。
这时候，我们先在‘磁盘工具’中，将它推出。
来到桌面，我们会找到一个名为‘加密文件夹。dmg’的文件，打开后输入密码，就能看到‘AppSo 不能说的秘密’出现在桌面上。
这时候，那些你想要加密的文件，都可以直接拖到这个磁盘映像中。
如果磁盘空间用完了，也是可以调节的。回到‘磁盘工具’中，找到‘映像’-‘调整大小’就能进行调节。
总而言之，保护电脑信息安全，除了不要点击不安全的网站，不安装有风险的软件，防止周围的人偷看自己电脑的信息，也是一种需要掌握的本领哦。
同时，AppSo 也特地为大家了准备了手机和电脑的‘防窥屏’锁屏壁纸，想要窥探我的屏幕？先问问我壁纸同不同意。
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