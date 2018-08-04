三星新无线充电板已经被扒到底裤都不剩

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随着手边智能设备的增多，钟爱无线充电的用户们发现单个充电板已经完全无法满足需求，水果用户们还在苦苦等待那个活在梦里的AirPower时，三星却再次抢了个先，他们即将要发布一款可以同时给多台设备供电的桌面无线充电板。

图片来源：gizmodo

至于为什么正式发布前便已经搞到世人皆知，总归还是猪队友亚马逊的锅，他们一个不留神便把这款名为Wireless Charger Duo的无线充电板放在了货架之上，当然买是不能买的，但具体规格却暴露了个干净。

从配置来看，这款新的无线充电板由一枚传统的立式无线充电底座加一个平卧式充电板组成，像Wireless Charger Stand一样，用户可以将手机依靠在左侧的底座之上，从而在充电时也能以良好的视角观察手机显示内容，而卧式充电板使用起来则更为随心，无需刻意的去寻找立足点，直接随手将手机放置上去便可完成充电。

根据包装盒上的提示可以看得出，右侧的充电板同样可以为智能手表充电，联想到之前猜测三星在发布Galaxy Note 9的同时，还会带来自家刚刚改名换代后的智能手表Galaxy Watch，看来又是一波要与苹果刚正面的节奏了。

不过有亚马逊一个猪队友还不够，隔壁战斗民族甚至已经拿到了这款无线充电板的实体，可以看得出这款充电板使用Type-C接口进行供电，并且输出功率为25W（12V 2.1A），比前代Wireless Charger Stand（9V 1.67A）的功率稍高，快充速度得到进一步加强。不过考虑到充电板的传输效率，不知道三星是否会在Note 9与充电板之间的配合上做些什么小动作呢？

从包装盒上的定价来看，Wireless Charger Duo的售价为6990卢布（约合110美元、758元人民币），相比刚发布没多久的第五代Wireless Charger Stand贵出不足一倍，对于多三星设备的用户而言还是非常值得购买的。只是目前规格配置都已经曝光，不知道在正式登场之时，三星是否还能带来更多的惊喜呢？