得先机者的市场 康宁大猩猩玻璃的变革路

得先机者得市场，如今竞争激励的手机行业亦是如此。手机的供应链资源不断向大厂商聚拢，核心零部件掌控的角力也将成为手机厂商能否赢在起跑线的关键性因素。

前几日，康宁发布了第六代大猩猩玻璃，相较于前代，最新一代的大猩猩玻璃不论是硬度还是耐磨度都有了长足升级。与此同时，康宁也在官微上宣布，OPPO的最新旗舰将首发第六代康宁大猩猩玻璃，手机发烧友可能都知道，一直以来都是苹果首发第六代康宁大猩猩玻璃，这次为什么会是OPPO首发呢？

如果了解OPPO的话就会知道，OPPO首发第六代康宁大猩猩玻璃丝毫不令人意外。近期旗舰产品的创新实力和全球手机市场份额的占比，都是最有力品牌实力证明。首先在技术实力上，今年7月份OPPO发布Find X就向世人秀了一把肌肉，同时OPPO Find X上搭载的OPPO FaceKey 3D结构光技术，也让大家知道了OPPO对于技术极强的把控能力。

根据赛诺市场调研报告显示，OPPO上半年共计销售3813万台，已经稳坐国内手机市场头把交椅，这样的成绩也使得OPPO在上游供应链获得更高的话语权。

能够获得第六代康宁大猩猩玻璃的首发机会，完全是依靠品牌实力做背书。厂商不但要有旗舰产品的硬实力，同时也要有全球化布局与手机销量作为数据支撑。要知道康宁向来与苹果、三星有着长期密切的合作关系。而OPPO作为国产领导品牌能够抢在苹果、三星全年旗舰机型之前推出，再一次证明国产品牌的实力。

康宁这个大神 最开始只是做电灯泡的

目前康宁在光纤、消费电子玻璃面板市场份额均为第一，其市值也一路突破250亿美元，位列财富500强企业名单前列。康宁公司成立于1851年，最早涉足玻璃行业是制作电灯泡，在康宁公司的帮助下，爱迪生的发明才得以走进千家万户。

康宁公司（图源：handu）

一个世纪后，康宁公司开始进军钢化玻璃业务，这也为随后的康宁大猩猩玻璃面板打好了基础，不过在当时，钢化玻璃的应用还极为有限，仅应用于工业级产业，比如直升机面板。

Chemcor玻璃（图源：opticianonline.net）

你也许认为康宁大猩猩玻璃是康宁公司最新的作品，事实上，早在1962年，大猩猩玻璃的前身“Chemcor玻璃”就正式推向市场，然而由于当时工艺和成本尚未成熟，“Chemcor玻璃”高昂的售价和破碎后可能会产生爆炸的后果还是进一步限制了“Chemcor玻璃”的发展。

搭载第一代康宁大猩猩玻璃的iPhone（图源：Yahoov）

直到2007年，苹果iPhone需要一块足够耐用的屏幕，康宁开始进入苹果的视野，完美主义者乔布斯要求康宁带给iPhone足够轻薄切足够耐划的玻璃屏，康宁也因此改进了“熔融下拉”工艺，在提高玻璃粘性的同时，使得玻璃具备了足够的抗压能力，这就是第一代康宁大猩猩玻璃。

此后，乘着触屏智能手机发展的东风，康宁大猩猩玻璃开始成为手机屏幕的标配，与此同时，康宁也在不断升级大猩猩玻璃使得其变得更耐摔、更耐用。

康宁大猩猩玻璃迭代更新

在随后的几年，康宁开始了统治智能手机之路。

2012年的消费电子展会（CES）上，康宁推出了第二代大猩猩玻璃，在厚度上相较于第一代下降了20%——从1.0毫米减少为0.8毫米。当年的期旗舰，诸如iPhone 5、三星Galaxy S3都争相采用这块屏幕。

第三代大猩猩玻璃

一年后，同样是在CES上，康宁推出了第三代大猩猩玻璃，此次升级的重点主要放在了玻璃的强度上，在工艺上，康宁创造性的推出了原材耐损性（NDR）技术，相较于前代，第三代大猩猩玻璃的抗冲击性能增加了3倍。

第四代大猩猩玻璃

2014年的冬天，康宁推出第四代大猩猩玻璃，第四代大猩猩玻璃的进步主要集中在抗压性和耐划伤两个方面。由于采用了全新的离子交换技术，用最新的钾离子代替之前的钠离子，使得第四代大猩猩玻璃更为坚固。

第五代康宁大猩猩玻璃

2016年7月，第五代康宁大猩猩玻璃发布，从康宁公司的官方数据来看，第五代大猩猩玻璃耐摔从之前的1米提升到了现在的1.6米，可保证80%的完好率，与此同时，第五代大猩猩玻璃的抗刮能力也有相应的增强，其硬度与“蓝宝石”相比毫不逊色。

第六代大猩猩是集大成之作

今年7月份，康宁发布了第六代大猩猩玻璃，此次更新主要集中在跌落的完整性上，据康宁宣称，第六代大猩猩玻璃相较与第五代，整体性能提升了2倍，在1米高度下可以经受住15次跌落而不受损坏。第六代康宁大猩猩玻璃在成分组成以及离子交换的改进，让玻璃的耐久性进一步提升，简直是手残党用户的福音。

第六代大猩猩玻璃

在耐磨性上，第六代大猩猩玻璃在康宁的抗刮擦标准实验的45分钟口袋测试、Taber CS-17耐磨测试以及砂纸摩擦三项测试中相较于前代有明显提升，所以日常使用的话搭载第六代大猩猩玻璃可以更耐磨。

此外，康宁还考虑到了手机外观的发展趋势，现如今越来越多的手机采用前后玻璃面板加金属中框的设计语言。而三明治设计语言所带来的无线充电技术、更窄的边框等功能也是第六代大猩猩玻璃研发的导向。

为了更好的迎合市场变化和手机的定制化需求，康宁Vibrant玻璃系列开始出现更多针对手机后壳作出的新的变化，比如渐变色、撞色等色彩工艺的研发，让手机厂商可以在获得坚硬保护的同时，能够为消费者提供个性化选择。

OPPO将首发第六代大猩猩玻璃

那么到底什么时候才有搭载第六代大猩猩玻璃的手机问世？8月2日根据康宁微信公众号透露“OPPO新款旗舰机型将配备第六代大猩猩玻璃，拥有更强耐久性”，也就是说，OPPO最近发布的手机将搭载第六代大猩猩玻璃。

康宁微信公众号透露首发信息

按照OPPO产品迭代规律来看，OPPO的最新将要发布的旗舰产品是OPPO R17，从OPPO官方微博透露的消息来看，OPPO R17将于未来几周内发布。

所以，在几周后我们就能见到首款搭载第六代大猩猩玻璃的手机问世。同时，尝鲜的OPPO R17将率先给用户带来更可靠的产品体验。与此同时，在下半年趋同化的手机产品中，再次领先一个身位。

目前，有将近45个主流品牌，超过60亿台设备的面板均采用康宁大猩猩玻璃。而OPPO也与康宁合作密切——几乎所有的OPPO手机均搭载了康宁大猩猩玻璃。

在7月份OPPO推出Find X后，我们见证了OPPO的工业设计能力，通过首发第六代大猩猩玻璃也让我们见识了OPPO与国际一流供应商密切的合作能力。

相信在自身极强的研发能力与超越行业的整合能力的加持下，OPPO能带给我们更多惊喜。