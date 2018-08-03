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努比亚发布红魔游戏手机战地迷彩版：售价2999元

努比亚发布红魔游戏手机战地迷彩版：售价2999元
2018年08月03日 17:31 新浪手机
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　　新浪手机讯 8月3日下午消息，今天在上海ChinaJoy现场，努比亚发布了红魔游戏手机战地迷彩版。这款手机售价2999元，8月9日开始销售。

　　外观方面，红魔手机战地迷彩版采用了“LC激光冷雕”与“AF隐形涂装技术”。通过355mm的紫外激光在手机后壳上连续形成深灰、浅灰、白色线条等迷彩图案，努比亚表示这样的方式不会产生热量，不会降低后壳的耐久度。

　　之后为了保证迷彩图案的防污、耐磨、抗腐蚀的性能，努比亚还在背部喷涂了一层特殊材料。

　　在内部，为了解决电竞游戏时手机持续高负荷运转、边玩边充电等带来的芯片升温问题，红魔迷彩版采用了湍流风冷散热设计。不同于将热量传导到手机表面的“液冷”。手机内部有精密风道、三层石墨导热层和机背的四个对流孔，可以讲热空气直接排出机身。

　　配置方面，这款手机延续了高通骁龙835的CPU，并搭配了8GB内存和128GB UFS 2.1的山村。

　　电池方面，红魔迷彩版使用了3800mAh容量的电池，支持5V/5.2A的特制低压快充。

　　此外，ChinaJoy上努比亚还宣布红魔电竞游戏手机将作为腾讯TGA游戏大赛指定赛用机。同时努比亚还宣布将与《绝地求生 刺激战场》电竞战队GK正式签约，成为其官方赞助商。（中奇）

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